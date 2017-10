Rubén Cruz: “Es solo un tropiezo, hay que seguir trabajando”

Rubén Cruz debutaba esta temporada tras una larga lesión que lo ha tenido en el dique seco hasta este choque en Lorca. El de Utrera jugaba sus primeros minutos en un encuentro nefasto del Cádiz.

“El resultado y el partido ha sido muy malo, no podemos decir otra cosa. En la primera parte no podiamos hacer segundas jugadas, eran todas de ellos. Se nos van tres puntos, pero no queda otra que seguir trabajando y luchando”.

El sevillano recordaba que “esto es una carrera de fondo, hay que ir partido a partido y se van tres puntos que teníamos ganas de conseguir”.

En el plano individual, buenas sensaciones tras reaparecer. “Estoy contento en lo personal porque vengo de una lesión larga, contento por esa parte pero en otra pensando que hay que seguir trabajando para darle mucho al equipo”.

Y Rubén no se olvidaba del cadismo mandando un mensaje de tranquilidad. “El aficionado sabe lo que el equipo da cada fin de semana y esto es un tropiezo nada más”.