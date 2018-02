Romera: “Estamos obligados a ganar el sábado”

Dani Romera ha comparecido hoy ante los medios en la sala de prensa de El Rosal. El delantero almeriense ha estado de baja mucho tiempo durante las últimas semanas por culpa de dos lesiones. Ahora, ya recuperado, espera ir recuperando poco a poco la confianza de Cervera para afrontar con garantías la recta final de la temporada:

“Empecé el año muy bien, contra el Granada y el Córdoba me sentí muy bien, tuve mala suerte al lesionarme, volví contra el Nàstic otra vez con buenas sensaciones, pero en un salto me volví a romper, así que ahora espero no volver a lesionarme más, ir poco a poco cogiendo minutos y acabar bien la temporada”.

Repasa su racha positiva del mes de diciembre y espera volver a contar pronto con la confianza del entrenador: “Me encontraba muy bien, metí cuatro goles en diciembre, era una racha muy buena para el equipo, ahora seguimos trabajando y esperamos esta semana llegar a los cincuenta puntos y si el mister confía en mi espero poder aportar mi granito de arena”.

Le resta importancia al hecho de que los delanteros de la plantilla amarilla lleven tiempo sin marcar: “Nuestro juego está preparado para Salvi y Alvarito y el delantero está para aportar otras cosas, lo importante es que el equipo gane, aunque sea por la mínima y con tantos de los centrales, lo importante es estar arriba, estar unidos y volver a la dinámica de los tres puntos, hay que ganar sí o sí esta semana”.

El Lorca, un rival ‘trampa’

Nos se fia del rival del sábado, el penúltimo clasificado de la LaLiga 123: “El Lorca viene aquí a darlo todo para salvarse y nosotros estar arriba que acabamos de perder una posición y esta semana podemos conseguir el objetivo de los cincuenta puntos”.

Romera tiene claro que es el momento de volver a iniciar una dinámica positiva: “Cada partido es una final para nosotros y no podemos relajarnos, y menos ahora que no estamos pasando por una buena dinámica, tenemos que salir el sábado a darlo todo, que se note que tenemos ganas de conseguir los tres puntos”.

No le preocupa la competencia para ser titular: “Antes estaba Rubén Cruz y también éramos cuatro delanteros, ahora con Jona tenemos más competencia, algo que es bueno para seguir aprendiendo y mejorar”.

Insiste en que el Lorca puede dar guerra del sábado: “Ellos van a venir a darlo todo, a encerrarse atrás a intentar sacar cualquier cosa, nosotros no podemos relajarnos, estamos obligados a ganar el sábado”.

Tiene claro el juego del equipo y no está preocupado por las ocasiones que están creando en los últimos partidos: “No estamos preocupados por crear pocas ocasiones, somos un equipo compacto, que está muy unido y que sale con velocidad por las bandas y si tenemos alguna hay que meterlas”

Pese a que tras el partido del sábado vienen tres choques decisivos, Romera asegura que están centrados en el Lorca: “No quiero pensar más allá del Lorca y aprovechar que juegan Huesca y Rayo para intentar recuperar la segunda plaza de la tabla”.

Es positivo con respecto al estado físico al que va a llegar el equipo a final de temporada: “Estamos trabajando mucho estos meses y eso va a hacer que a final de temporada vamos a llegar volando, el que no va al cien por cien en los entrenamientos no va convocado”.