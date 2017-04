El Real Oviedo ‘llora’ por los arbitrajes

La derrota del Real Oviedo ante el Lugo (2-1) ha hecho clamar al cielo en el conjunto asturiano por los arbitrajes. Un gol presuntamente mal anulado a Toché en el Anxo Carro ha desatado las críticas en el cuadro ovetense por la labor arbitral, que llega tras el polémico penalti pitado a favor del Tenerife dos semanas antes y que también supuso la derrota asturiana en el Heliodoro Rodríguez López.

Fernando Hierro llevaba 33 jornadas sin hacer referencia a los arbitrajes, pero ayer en Lugo, de forma pausada y serena, sí dejó caer que hay «determinadas cosas que no nos están terminando de gustar». El técnico malagueño afirmó que «soy tranquilo, no me gusta meterme en la vida de los demás, no me gusta meterme ni con los árbitros, ni con nada, preferimos ser educados, pero hay determinadas cosas que no nos están terminando de gustar».

Todo lo apuntó de manera «educada, sin reprocharle a nadie», para añadir que «primero he hecho un análisis de fútbol y después un análisis de lo demás, en lo que hay determinadas cosas que no nos terminan de gustar. No queremos justificar una derrota con nada, pero no estamos contentos con determinadas cosillas», añadió Hierro. Además, el técnico quiso dejar al margen de la polémica a los jugadores: «El vestuario está fuera de esas cosas, para eso estoy yo que soy el entrenador».

No obstante, uno de los pilares del Real Oviedo, su delantero Toché, si tuvo palabras también para la labor arbitral. «Siempre nos están quitando, son humanos, se equivocan, pero es que joder… llevamos una racha de salir con sensación de impotencia. Estamos peleando los 90 minutos y de la sensación de irte contento con un empate… al final nos vamos jodidos», explicó.