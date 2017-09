Quique Setién: «No será una eliminatoria fácil porque el Cádiz CF es un gran equipo»

Quique Setién, entrenador del Real Betis desde la presente temporada, analizó la eliminatoria copera de 1/16 de final entre su equipo y el Cádiz CF, enfrentamiento que se ha conocido este jueves después del sorteo llevado a cabo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Setién, que era el técnico del Lugo cuando los gallegos lograron ascender a Segunda en el Ramón de Carranza, valoró así el duelo andaluz ante el equipo cadista. «Está muy bien porque es un partido que vamos a jugar aquí al lado y va a ser una eliminatoria muy atractiva entre dos equipos andaluces. Los dos tienen mucha solera y será difícil, pero seguro que se puede pensar que es más fácil para nosotros por estar en Primera, pero va a ser muy complicado porque el Cádiz CF es un gran equipo, que está jugando y haciendo las cosas bien».

Ilusionado con la competición, Quique Setién asevera: «A mí me gusta mucho la Copa del Rey. Es cierto que a veces puede ser un problema, no sabemos muy bien lo que puede pasar, pues puede originar lesiones. Pero yo tengo mucha ilusión y me consta que el club vive con mucha expectación esta competición. Espero que podamos superar esta eliminatoria, que no será fácil, y las que se nos pongan por delante».

Finalmente, el entrenador bético lanzó un guiño a Álvaro Cervera, el técnico cadista. «El Cádiz CF tiene un entrenador al que aprecio mucho, que es paisano mío prácticamente. Trataremos de afrontar la eliminatoria con seriedad para pasarla, por supuesto».