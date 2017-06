¿Con quién va Dertycia?

Óscar Alberto Dertycia estuvo apenas seis meses en el Cádiz CF pero dejó una huella indeleble. También estuvo en el tenerife. Em la isla, cerca de tres años. En ambos sitios es muy querido el jugador argentino, que hoy ha hablado con Raido Cádiz para… presentar su currículum al fútbol español y “a los clubes que me abrieron las puertas de España”. Es decir, desde Cádiz a Tenerife, pasando por el Albacete.

Como Día del Padre que es Argentina, el exfutbolista atendió desde bien temprano a la Ser para hablar “de lo más pasional que tenemos en la vida, el fútbol”.

La pregunta era evidente y no se tardó en hacerla. ¿Con quién va hoy? El argentino la sorteó con la misma humildad y agilidad que sorteaba a las defensas contrarias y conscientes de que el público que le escuchaba era más bien gaditano. Tiró por lo deportivo y no se mojó. Algo lógico, por supuesto ya que el cariño que guarda a los dos clubes de su vida no es respetable sino que es obvio. “El Cádiz CF tiene ventaja. Lo importante es que ha hecho en primer gol y eso es importante en un partido de 180 minutos. El Cádiz CF hizo el trabajo en Carranza y ahora es el Tenerife quien tiene que buscar el resultado con la desperación y el nerviosismo. El Cádiz CF tiene que elaborar el partido de otra manera, con más calma”, analizaba el de Córdoba.

Al ser preguntado si le gustaría estar en Carranza en la hipotética final por el ascenso, conquistó que “ojalá”, pero con matices. “Tengo pensado ir, pero no para ver una final o un ascenso; quiero ir a trabajar, a hacer cosas positivas: Tenemos experiencia y me gustaría volver a los clubes que me abrieron las puertas y trabajar con chicos y devolver esa experiencia que he cogido a esos clubes que tanto me dieron. Mi ilusión es trabajar para el fútbol del Cádiz CF y de España”.

Por supuesto, deseó suerte hoy “a todos los gaditanos”.