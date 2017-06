El Tenerife, posible rival del Cádiz CF en el 'play off'.

El Cádiz CF ya es equipo de ‘play off’. Al final el temido partido de Valladolid no llega como una final para el equipo cadista, que cumplió ante el Elche en el Carranza y, por si fuera poco, se aprovechó del tropiezo blanquivioleta en Reus y del empate del Huesca ante el Numancia. Objetivo cumplido. Habrá eliminatoria de ascenso a Primera.

Una vez conseguido esto llega una de las grandes preguntas: ¿quién puede ser el rival del Cádiz CF en la primera eliminatoria? Las respuestas son varias.

El Getafe no se verá las caras con el Cádiz CF

Una cosa está muy clara y es que el Getafe no será el rival del Cádiz CF en el primer cruce. No lo será por una simple razón: los madrileños sólo pueden ser terceros o cuartos. En el caso de ser cuartos, el Cádiz CF será tercero porque es el único equipo que puede superarle en la clasificación. Así es porque el equipo de Cervera tiene el ‘goal average’ a su favor ante los hombres de Bordalás, que actualmente tienen tres puntos más que los gaditanos. Para que esto suceda, el Getafe tiene que perder en Mallorca ante un equipo ya descendido a Segunda B y el Cádiz CF tiene que ganar en Valladolid. No hay más.

Al no poder quedar el Cádiz CF ni el Getafe en la sexta posición, nunca se enfrentarán al tercero, que será uno de los dos. Asunto resuelto.

El Tenerife, principal candidato

Hay más opciones, pero casi todos los caminos llevan a Tenerife, que visita a un Zaragoza salvado en La Romareda. Actualmente el Cádiz CF es cuarto con 64 puntos, uno más que el Tenerife, que es quinto y también está clasificado ya para la fase de ascenso. Los blanquiazules ganan el ‘goal average’ particular al empatar 1-1 en el Heliodoro y ganar 0-1 en el Carranza.

Los insulares no pueden ser terceros, pero sí pueden acabar cuartos, quintos e incluso sextos. Cuartos serán si ganan y el Cádiz CF no lo hace o si empatan y el Cádiz CF pierde. En ese caso, los cadistas serían quintos y la ida se jugaría en Carranza. La vuelta tendría lugar en las islas.

También pueden ser quintos. Así será si consiguen un resultado igual o peor que el del Cádiz CF. Eso sí, deben al menos puntuar para no entrar en conjeturas y acabar sextos. El cruce se disputaría al revés: ida en el Heliodoro y vuelta en el Carranza.

E incluso pueden ser sextos. Es complicado pero la opción está ahí. Sólo es posible en caso de derrota y victorias de Huesca y/o Valladolid. Por una parte, un triple empate con oscenses y pucelanos beneficia a los de El Alcoraz, Por otro lado, un empate con el Huesca hace que estén empatados en el ‘goal average’ particular y pasarían al general. En ese caso, el Tenerife tiene una diferencia actual de +12 y el Huesca de +9 en goles a favor. Habría que cambiar ese factor. Curiosamente, el rival de los tinerfeños esta semana es el Zaragoza, rival autonómico del Huesca.

El Huesca, una opción no descartable

El Huesca, que visita al campeón Levante, podría ser también oponente del Cádiz CF. Siempre sería disputando la ida en la capital gaditana y la vuelta en El Alcoraz.

Aún no tienen garantizada su plaza de fase de ascenso. La lograrán si ganan en Valencia o si empatan y el Valladolid no gana. También se meten si pierden, el Valladolid pierde y el Oviedo no gana. En triples empates con pucelanos y ovetenses salen ganando los oscenses. También en los duelos directos ante ambas escuadras.

Los hombres de Anquela pueden ser rivales como sextos. Así será si mantienen su actual plaza y el Cádiz CF sube a la tercera posición.

La otra opción es que el Huesca sea quinto. Sale beneficiado en un triple empate con Valladolid y Tenerife que se daría si ganan Huesca y Valladolid y pierde el Tenerife. En caso de empate a puntos con el Tenerife, habría que ir al ‘goal average’ general, que ahora le es desfavorable, pero depende de la última jornada. Siendo quinto, el Cádiz CF podría ser rival como cuarto.

En ningún caso, el Huesca será tercero o cuarto.

Sin opciones de visitar de nuevo Zorrilla

El Cádiz CF visita este sábado (20.30) Pucela y es imposible que tenga que volver días después. El Valladolid sólo puede ser sexto (pierde el ‘goal average’ particular con el Tenerife y el triple empate con oscenses e insulares). En caso de lograrlo, como tendría que ganar o empatar ante el Cádiz CF, los de Cervera no podrían ser terceros. Por lo tanto, no se verán las caras.

A día de hoy, el Valladolid es séptimo con 60 puntos. Los mismos puntos tiene el Huesca, con el ‘goal average’ favorable a los aragoneses. Para ser equipo de ‘play off’, el Valladolid necesita ganar y que el Huesca no lo haga. También le vale un empate si el Huesca pierde y el Oviedo no gana (si vence el Oviedo es favorable por ahora al Valladolid, aunque habría que ir al general al tener empatado el ‘goal average particular. + 4 para el Valladolid y -2 para el Oviedo es la diferencia actual).

Regresar al Tartiere es posible, pero poco viable

La última opción es jugar ante el Real Oviedo. Otra eliminatoria de ‘play off’ frente a los asturianos sería histórica. Para ello, el Oviedo tiene que ser sexto (única plaza a la que aspira) y tercero el Cádiz CF. Otra vez la vuelta se celebraría en Carranza, escenario del último ascenso carbayón. La ida tendría como escenario el Carlos Tartiere.

Para que el Oviedo sea sexto tiene ganar al ya descendido Elche en el Martínez Valero. No le queda otra. Asimismo, el Huesca tiene que perder y el Valladolid también. Una ligera y muy complicada opción es que los asturianos ganen, los oscenses pierdan y los pucelanos empaten. En ese caso habría que ir al general al tener empatado el ‘goal average’ particular. + 4 para el Valladolid y -2 para el Oviedo es la diferencia actual.

Sin lugar a dudas, un lío monumental que será despejado el próximo sábado poco antes de las 22.30 horas. Antes habrá que coger la calculadora. No queda otra.