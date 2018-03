«Quien piense que tengo algo contra Barral se olvidará que fue titular ante el Oviedo»

¿Volverá al once David Barral este sábado en El Sadar? Buena pregunta que solo Cervera responderá en las próximas horas. Las sensaciones apuntan que no pero no hay que olvidar que ante el Oviedo el delantero isleño fue de la partida en Carranza.

Con todo, el entrenador huye de la polémica con el ariete. “En el campo es donde tomo las decisiones, e intento que los cambios no perjudiquen al equipo. Su comportamiento es otro tema, las decisiones que yo tome son deportivas exclusivamente. Barral fue titular hace dos jornadas ante el Oviedo, uno de los partidos más importantes de los últimos meses. Quien quiera pensar que yo tengo algo contra él pues se olvidará de ese partido”.

Asimismo, Cervera reconoce que el jugador quiere ofrecer cosas pero aún no le convence. “Me transmite día a día que quiere ayudar. Como este equipo juega de la manera que juega, necesita un tipo de punta muy característico y cuando ha salido no ha dado lo que ha necesitado el equipo”.

Romera, con problemas

Y a todo esto parece que Dani Romera no podrá llegar al partido ante Osasuna. Lastrado por muchas lesiones, el almeriense apunta a ser baja para el duelo en El Sadar. “Tuvo ayer un problemilla que se ha convertido en un problema”, explicaba Álvaro Cervera por lo que su participación en tierras navarras es más que una incógnita.