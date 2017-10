Cervera: «Parece que hemos hecho muchas cosas mal»

Tras seis partidos sin conocer la victoria, el Cádiz CF afronta el choque en Huesca como una nueva oportunidad para romper la mala dinámica y comenzar una nueva, siendo conscientes, tal y como reconoce Álvaro Cervera que “el Huesca desde hace mucho tiempo ha sido difícil de batir allí”.

El técnico analiza como llega su equipo al choque en El Alcoráz: “Estamos ante una semana más tranquila para nosotros porque hemos podido entrenar 3 o 4 días. Empezamos dolidos por el final del partido de la semana pasada, pero todo se normaliza con el trabajo. Los días te van poniendo en tu sitio, los propios jugadores se dan cuenta de que no se puede hacer muchas cosas bien y tirarlo todo en diez minutos. Nosotros tenemos que poner en marcha esa labor y tenemos la suerte de que este vestuario lo termina asimilando”.

Cervera reconoce que los fallos están penalizando mucho a su equipo en las últimas jornadas. “Lo que hemos hablado es que nosotros, tras el partido de Lorca, que eso sí fue un cambio de todo, nuestra mirada fue diferente. A partir de ahí, no hemos hecho tantas cosas para que nos pasara lo que nos ha pasado. Contra Osasuna lo de los penaltis, en Sevilla no fue mal partido, el otro día hicimos la mejor primera parte y da la sensación que hemos hecho muchas cosas malas por los resultados”.

«Romera hará goles»

El entrenador cadista no olvida las dudas que se está generando en parte de la afición amarilla por los últimos resultados. “Creo que hemos creado un ambiente alrededor del equipo muy bueno, pero se está perdiendo un poco e imagino que los culpables somos nosotros. Nos queda trabajar y con resultados debemos recuperar ese ambiente. Solo vale el resultado”.

Ausente en las últimas convocatorias, Cervera habla de Dani Romera, delantero que llegó este verano tras una gran temporada en el Barcelona B. “Al principio, lo utilizábamos y ahora hemos buscado un jugador más grande, con menos movimiento, pero más contundencia. Romera vino buscando goles y acabará marcando goles. Hay que encontrarle el sitio”.

Respecto al juego del equipo, el míster amarillo no se mueve de su estilo, sabiendo que los rivales conocen mejor la forma de jugar cadista. “Ya los equipos nos conocen, pero nosotros hemos hecho un equipo que si cambiamos todo no somos mejores, al revés. La Cultural, para jugar como jugó aquí, hubo momentos en los que utilizó diez jugadores en su campo. Ahí estábamos tranquilos. Nos llegaron dos veces y nos hicieron dos goles, pero ese no es nuestro concepto de juego. Nosotros no concebimos eso como el juego que tenemos que hacer”.

«Hay que mejorar el balón parado»

Del Huesca espera a un rival que “va a tratar con cierto cariño la pelota, por eso no tienen un delantero grande arriba. A balón parado son buenos. Intentan tratar bien la pelota y es un equipo peligroso”.

Y precisamente Cervera también habla de las jugadas de estrategia y cómo puede mejorar con la inclusión de Perea. “Tenemos que mejorar el balón parado. La baza de Perea es importante. Nosotros lo utilizamos el otro día, pero llegó un momento en el que se dio cuenta que estaba cansado, pero en teoría saca el balón parado con garantías”.