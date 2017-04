Pina: «No hay ningún jugador de la cantera para darle la oportunidad en Segunda»

Con mucho que hacer en las categorías inferiores del Cádiz CF, el máximo responsable de la parcela deportiva del club amarillo, Quique Pina, desglosó y explicó su proyecto de cantera para el club gaditano en la convención de las peñas en Carranza.

Pina apuntaba que “la cantera la tenemos que basar en la creencia que hice en Granada. Buscar los juveniles más interesantes de la provincia y meterlos en División de Honor. Nos encontramos un ascenso de Tercera a Segunda B con el filial. Con el equipo en Segunda B ya puedes hacer inversiones en cantera y la puedes estructurar para que salgan desde abajo. Los mejores jugadores que salgan en cadete se lo quitan al Cádiz porque no somos grandes, un cadete en el Villarreal cobra 1.500 euros al mes. Con un control económico en Segunda no le podemos quitar dinero al primer equipo. La cantera es un hecho que tenemos que trabajar sabiendo que hasta cadete nos pueden quitar jugadores y firmar juveniles de la provincia. Hemos conseguido que el filial vaya a subir a Tercera. Hay que trabajar la cantera sin hacer esfuerzos económicos en la cantera. Con 16 años te roban a los jugadores, esa es la palabra, robar”.

Pina siguió explicando a los peñistas su forma de llevar las categorías inferiores. “Yo he tenido jugadores de la cantera en Granada que me han dicho que no se podían perder un partido internacional o un Mundial sub 20. He visto como un joven te dice que se va y ante eso lo tienes que dejar”.

“El Cádiz necesitaba el traspaso de Diego González”

El consejero delegado explicó el caso que más escuece en la afición, la marcha hace uno años de Diego González. “Él quería irse y el Cádiz necesitaba el dinero de ese traspaso. No hice el traspaso porque yo no estaba aquí pero hay situaciones que no se pueden evitar porque él no jugaba”.

Por último apuntó que actualmente “no hay ningún jugador de la cantera para darle la oportunidad en Segunda División. Si tengo que quitarle a algún jugador de la primera plantilla para darle un sitio a un canterano sería injusto”.