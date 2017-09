Pina: «Vengo a luchar por mí y por el Cádiz CF»

Quique Pina ha aprovechado la rueda de prensa de la renovación de Salvi y Alvarito por el Cádiz CF para dar su versión en el conflicto que mantiene Manuel Vizcaíno. Durante casi una hora ha explicado sus motivos:

“Estoy contento con la plantilla tras un verano en el que hemos intentado subir. Se han interesado por tres jugadores nuestros equipos de Primera. Eso nos hacía pensar en respetar el grupo. El club tiene una neccsidad económica y vender esos jugadores era hacer crecer al club, pero hemos decidido que las aspiraciones de esos tres jugadores son las máximas y el tren no pasa una vez sola. Le hes explicado el caso de Güiza, que le dije que esperara tras dos años en Segunda División”.

“La venta de Aridane ha sido una oportunidad que hemos cubierto bien”.

“En este club hay una pirámide y el mejor premio es el entrenador que tenemos. Tenemos una base de juego, hace que los jugadores que vengan nuevos sepan las normas tanto de juego como dentro del vestuario”.

“No hay que comparar un año con el otro. Hoy somos líderes y eso no significa que el Cádiz CF vaya a luchar por el ascenso. Si tenemos esa ilusión y motivación y somos capaces de ascender como otros clubes tenemos esa posibilidad. Debemos tener los pies en el suelo y cuanto antes consigamos la permanencia, mejor lucharemos por el ascenso”.

“Nos planteamos la renovación del entrenador pero tenemos que buscar el momento adecuado. Si la situación económica lo indica lo haremos. El entrenador tiene la confianza nuestra y consideramos que es el ideal para este proyecto. Cuanto más tiempo esté mejor para todos”.

“Hay que tener poca vergüenza para decir que he bloqueado al Cádiz”

“De manera interna he intentado resolver los problemas. El año pasado estuve callado toda la temporada. He hablado en verano porque no se me ha dado una firma tras un pacto. Se ha dicho que he bloqueado al Cádiz y hay que tener poca vergüenza para decir eso“.

“He respetado la pasada temporada el día a día del Cádiz. He hablado cuando no se ha cumplido el pacto. Yo lo he dado todo por el Cádiz CF. Me están preguntando por una situación y estoy recordando que todo esto no depende mí. Hablé con Vizcaíno en Murcia y no puedo claudicar ante una injusticia“.

“Lo único que quiero es que no se mienta. Pensé en una rueda de prensa pero venir a Cádiz a una rueda de Salvi y Alvarito me parece correcto. Hacer una rueda expresamente para eso es darle mayor importancia. La polémica surge cuando se dice que Pina quiere bloquear al club”.

“Yo tengo una sociedad con mi hermana y mi padre y el CSD me dice que no puedo entrar en el club y por eso considero que Vizcaíno era la persona ideal. En el pacto tuve que entrar en el aro, ahora con la firma deportiva eso depende de mi y de Cordero. No tengo firma en LXB y esa sociedad puede hacer cualquier acción. Me encuentro en una situación en la que en mi propia sociedad no puedo votar y pueden hacer con ella lo que quieran“.

“He sido el que más he invertido en el Cádiz CF”

“Me gusta consensuar con el presidente pero no de esta forma. Si mañana ascendemos sería el único presidente que no se entera de nada en lo deportivo. Si me dan la firma y él sigue de presidente no tendría problema. Mi afán no es ser presidente del Cádiz. Que tenga la ilusión de que mi padre sea presidente, pues sí. Vizcaíno es presidente gracias a mí. Yo no tengo voto, ni el de Rafael Fernández vale ni el resto de accionistas”.

“Yo he sido el que más he invertido en el Cádiz CF. Hay una deuda de Locos por el Balón de más un millón hacía mi. No tengo voto en una Junta General de Accionistas. Tengo que luchar por lo que me ha costado tanto dinero. Estoy luchando por mí y por el Cádiz. No vengo a crear polémica, vengo a decir la verdad”.

“Yo le pagué a Doyen un prestamo de un millón euros para salvar al Cádiz. Con ese dinero se pagó a Hacienda, no nos aceptaban el convenio sin eso”.

“El aficionado sabe quién soy yo. No quiero la división de nada. Deberíamos estar todos juntos y unidos”.

“Dentro del pacto hay una opción económica para que Vizcaíno salga por cantidades ya acordadas“.