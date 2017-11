Pina, tajante: «No quiero dinero, no me voy a ir del Cádiz CF»

Cada vez que Pina se pone en frente de un micrófono, más de uno espera una nueva diatriba contra el presidente Manuel Vizcaíno. No ha sido el caso este jueves en el acto que servía para renovar hasta 2021 a Juan Carlos Cordero.

Lo que sí dejó claro el murciano es que quiere, desea y pretende estar muchos años al frente de la entidad cadista que ahora preside un Manuel Vizcaíno con el que acabará en los tribunales de todo seguir por donde va hasta el momento. Sus palabras han sido de lo más elocuente. “Voy a seguir seguro, la única manera para yo no seguir es que me compren las acciones pero yo no voy a vender. No me voy a ir del Cádiz CF y eso está claro, no quiero dinero a cambio de irme. No estoy aquí para revalorizar los clubes y marcharme. Llevo muchos años detrás del Cádiz CF”.

A Pina se le ha visto hoy sin ganas de atacar públicamente a quien se niega entregarle la firma que reclama. De hecho, esquivó alguna pregunta para salir airoso y sin crear más polémica. “No me meto en nada y no hablo de la parcela económica”, dijo en alusión al área que depende de Manuel Vizcaíno.

“Trabajo en nombre del Cádiz CF. Estamos ahora en una situación envidiable y nos faltan 30 puntos para conseguir la permanencia a falta de muchos partidos. No me tengo que llevar con alguien para llevar un club”, aclaró dejando claro en todo momento que su enfado con Vizcaíno no agrieta las paredes de un vestuario que está con él.

Por último, habló de las renovaciones que pueden estar en marcha o no, como el caso de Abdullah, de la que dijo que “no hay nada claro”. Sí “hay acuerdo con José Mari y lo podamos plasmar pronto. No hay nada más avanzado a día de hoy”, señaló.