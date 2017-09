Pina emplaza en los tribunales a Vizcaíno

No paró. Quique Pina no paró en su acoso y derribo al presidente del Cádiz CF, que mañana estará en las tertulias que la Cadena Cope celebra en el hotel Las Cortes de Cádiz. Pero hoy le ha tocado el turno al murciano en la cadena Ser y no ha dejado un asunto en el que no le haya dado al sevillano de lo lindo.

El murciano puso al aficionado al día. “Lo que la gente tiene que comprender es que yo tengo el 50% de la sociedad (Locos por el Balón) y que en su día le di a Vizcaíno la administración porque el Consejo Superior de Deportes no me dejaba poner a personas de mi familia. Pasa el tiempo y dejó de pertenecer al Granada y una vez que le pido ser administrador junto con él porque me creo con el derecho de tener una firma mancomunada, se niega. No tengo otra que ir al juzgado porque no tengo otra vía”.

Entre algunas de las muchas críticas que Pina tiene contra Vizcaíno aparece también el asunto de las cuentas del club. De ellas dice que “no se han presentado las cuentas anuelas en el Registro Mercantil y por eso mismo no están registrados todos los movimientos como el préstamo de Calambur, la ampliación de capital, las acciones de Rafael Fernández… Todo eso me da muy mala sensación”. Igualmente, dice no conocer las cuentas del club pero poco le importa sino es un auditor el que se encarga de hacerlas. Lo que me molesta como accionista es que estemos dos años sin presentar las cuentas”.

A Pina se le preguntó en El Faro que dijera algo bueno de Vizcaíno. No lo dijo más de cuando lo conoció en el pasado. “Me gustaría poder decirlo”, dijo pero se quedó sin hacerlo. ¿Qué fue lo que vio en él para colocarlo de administrado? El murciano rememoró otros tiempos. “Me gustó que vino a buscarme y venía con mucho entusiasmo. Me prometió que tenía muchas ganas de trabajar conmigo y aprender. Se le veía con mucha humildad y yo me entregué al cien por cien. Y hasta nos llevábamos muy bien. Incluso cuando le dije de ser presidente, se negó porque quería que lo fuese mi padre. Es m´sa, si no me negase la firma mancomunada quien sabe si podríamos seguir juntos. Me gustaría que fuera el mismo Vizcaíno que conocí antes”.

No hace falta decir que la relación entre uno y otro es inexistente pese a llegar a ser muy amigos hace unos años. Razones a Pina no le faltan para sentirse engañado a su juicio. “Me ha decepcionado porque él sabe cómo ha venido al Cádiz CF y cómo ha nacido esto. Cuando yo elijo al Cádiz CF lo hago porque es lo que quiero y no otro club. Él sabe sabe que me ha costado dinero, sacrificio y que he pasado momentos difíciles”, dice recordando los fracasos ante Hospitalet, Oviedo o Bilbao Athletic.

Precisamente, tras el no ascenso ante el conjunto vasco es cuando comienzan las discrepancias entre uno y otro. Pero con la salvedad de que Pina afirma que “en ningún momento se queda solo porque se quedó Jorge Cordero, que es quien hace un equipo con jugadores que vienen cedidos por el Granada (Álvaro García, Aridane…)”.

Asimismo, muestra su enfado cuando en ese mismo momento le dicen que falta dinero para comenzar la temporada. “Lo que sí cabrea es que te digan que faltan tres días para presentar un aval y podemos solucionarlo. Y claro, con todo arreglado y el equipo hecho, dame a mi cualquier equipo que presidir”, dijo con ironía y restando valor a la gestión de Vizcaíno aquel año como presidente. Y repite que “se quedó enfrentado a mi, pero no solo porque tenía el equipo ya formado”.

Asegura que “ahora mismo no hay saludo entre nosotros pero el funcionamiento del club no se resiente porque la parcela deportiva no necesita saludarse con el presidente”.

Por último, desconoce cómo es la imagen que Vizcaíno tiene en la afición pero dejó claro su sensación. “Yo voy por la calle y lo único que me dicen es que eche a vizcaíno. La imagen de vizcaíno es que no se puede defender”. Y en referencia al último acuerdo por el que Pina consiguió la firma deportiva manifesto que “ese pacto lo he aceptado porque era la única vía para entrar en el Cádiz CF y hacer mi trabajo”. Y en cuanto a la firma mancomunada que persigue y por la que piensa llevar a Vizcaíno a los tribunales insistió: “Si yo tengo el 50% de las acciones quiero tener los mismos derechos”, repitió.