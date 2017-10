Quique Pina: «Aún no se ha visto la intensidad de Cervera en el equipo»

«Estoy contento por lo que he hecho». Así de contundente se ha mostrado Quique Pina al dar a conocer la renovación por dos años de Álvaro Cervera. «Todos los jugadores tienen claro que la línea a seguir es la marcada por el entrenador y eso tranquiliza», asegura el mánager general del Cádiz CF.

Pina ha dejado clara su postura durante el anuncio llevado a cabo en el Ramón de Carranza. «Analicé la temporada pasada y quedamos cerca de ascender y de llegar a la final.Teníamos 9 puntos a estas alturas de la temporada pasada y ahora llevamos tres más. Además, los equipos que llegaron a la final llevaban los mismos puntos que nosotros». Por lo tanto, no existen motivos para el nerviosismo.

Y ha ido más allá: «Nos equivocamos si analizamos la situación del equipo por tramos. La intensidad que Cervera quiere poner aún no se ha visto tal y como se vio en la segunda vuelta pasada, pero Cordero convive con el entrenador de una manera satisfactoria y hay un ‘feeling tremendo’. Hay que darle importancia al trabajo que ha hecho. No sería justo lo contrario».

Asimismo, Juan Carlos Cordero, director deportivo del Cádiz CF, también ha valorado de manera muy positiva el acuerdo para la renovación del entrenador. «Desde que estoy en el fútbol no he visto a una plantilla tan a muerte con el entrenador. Esto no es un triunfo de nadie, es fruto del crecimiento del Cádiz CF. La plantilla ha dado un salto cualitativo», afirmó.