Petón: «Ningún equipo de la categoría tiene la velocidad del Cádiz CF»

Huesca y Cádiz CF se ven las caras este sábado en El Alcoraz (16.00 horas). Lo hacen dos equipos que el curso pasado accedieron a un ‘play off’ para el que, a priori, no estaban invitados. Sin embargo, sobre el césped se ganaron un premio al que le faltó poner la guinda: el del ascenso.

Gran conocer de esta historia es José Antonio Martín Otín ‘Petón’, periodista, representante de jugadores y en su día futbolista del Huesca. Entidad a la que regresó en el verano de 2006 para liderar un ambicioso proyecto que cuajó con dos ascensos a Segunda División. Ahora forma parte del consejo de administración del club altoaragonés.

«En El Alcoraz veremos un Huesca que querrá hacerse con el mando del partido y un Cádiz CF que, tranquilo, esperará su oportunidad con sus armas. Me sorprendería ver siempre al equipo cadista en el campo del Huesca», asegura Petón en los micrófonos de ‘Deportes Cope Cádiz’.

Protagonistas la temporada pasada, ambas escuadras afrontan ahora un nuevo curso. Lo hacen con una base conocida, aunque con piezas diferentes en algún caso. «Huesca y Cádiz CF se han visto favorecidos, que no obligados, después de su gran temporada anterior para realizar el traspaso de algunos jugadores que se prestaban a recibir ofertas extraordinarias». Y pone ejemplos: «En la historia del fútbol nacional en Segunda jamás un central había salido por más de un millón de euros. Al Cádiz CF le ha pasado eso con Aridane y su marcha a Osasuna. Es una barbaridad y no se puede rechazar. ¿Debilita al equipo? Es algo que sabremos todos al final de la temporada». Y lo complementa: «Al Huesca le pasó lo mismo porque su jugador más brillante, Samu Sáiz, fue traspasado por una cantidad muy importante el Leeds». Por eso afirma: «En ambos casos la base continúa. Y en el Cádiz CF también lo hace el entrenador».

Dos estilos ganadores

De tal manera, Petón no tiene dudas sobre el papel de los cadistas esta temporada. «Me sorprenderá no ver al Cádiz CF en la zona alta de la clasificación. Que esté o no esté en el ‘play off’ de ascenso a Primera puede ser cuestión de uno o dos puntos y ahí ya no sé decir. Pero, sin dudas, peleará por conseguirlo».

Y es que, como este gran conocedor del balompié nacional apunta: «Las del Cádiz CF son dudas azarosas. Si se hubiese atinado en el lanzamiento de penaltis tendría tres puntos más y ellos tres puntos menos. Con ese dato, más allá del empate ante la Cultural Leonesa, el Cádiz CF estaría en la zona de promoción».

Sobre su Huesca puntualiza: «Juega bien y lo hace de diferentes formas, algo que es muy importante para el equipo. Ahora mismo no tengo ni idea sobre cómo saldrá este sábado ni qué sistema va a utilizar Rubi. Tampoco sé qué futbolistas serán titulares. Es muy importante que, independientemente del método, el tono será positivo».

Un nivel magnífico el de un equipo altoaragonés que lleva tiempo trabajando con las ideas claras. Petón conoce bien la historia, de la que forma parte. «El Huesca lleva diez años haciendo las cosas muy bien, posicionado en Segunda cuando hace una década luchaba por no irse a Tercera. Está asentado en la categoría de plata, ha dado superávit en todo este tiempo y está haciendo las cosas con bastante sentido común».

En cuento al nivel de exigencia de uno y otro, Petón señala: «Es mayor en Cádiz que en Huesca. En El Alcoraz acceder al ‘play off’ se recibió como una alegría a la que la afición altoaragonesa no está acostumbrada. Era la primera vez en su historia. En Cádiz, en cambio, han estado en Primera durante muchos años. Ni la exigencia ni la entidad de los clubes es la misma. Es la realidad».

La línea a seguir

Y para mantener ese nivel en la Tacita de Plata, la línea a seguir debe ser la misma que le llevó al éxito. «Hay que ser pacientes con aquel que demostró eficacia y te hizo disfrutar. Si no se tiene en cuenta es porque la gente es ingrata y olvidadiza. Lo que hace Álvaro Cervera es clave de éxito y el pasado no hay que olvidarlo. Es cierto que cuando hay dudas, todo se convierte en algo turbio y lo importante es tener las ideas claras en los momentos difíciles. Sin estar en crisis, ésta se crea. Habrá tranquilidad si los jugadores no se olvidan de aquel que los ha llevado al éxito, que es Cervera», asegura.

A fin de cuentas, los mimbres están ahí. Así lo ve este apasionado del Atlético de Madrid. «Sin Ortuño, el ritmo de goles de Barral es superior al del murciano. Y si mantiene el ritmo, que es difícil, pasará de los 20 goles. Los goleadores son de rachas y él es un goleador nato», aclara.

Finalmente, si algo destaca de este Cádiz CF, no lo duda: «En el Cádiz CF destaca la velocidad por encima de todo lo demás. Ningún equipo de LaLiga 123 tiene la velocidad de este equipo. Ese vértigo que pueden dar Salvi o Álvaro García nadie lo tiene y en el fútbol de hoy es la moneda que más se paga».