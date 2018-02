Perea: “Sería una decepción no meternos en ‘play off'”

Alberto Perea ha pasado por los micros de Cope Cádiz y ha asegurado que cree que el Cádiz CF va a luchar por subir a Primera hasta el final: “Nada es fácil en la vida ni en el fútbol, somos muchos peleando para meternos arriba, no será fácil, pero creo que podremos pelear hasta el final para subir a Primera División“.

En cuanto a los famosos 50 puntos, reconoce que están ya pensando en otros objetivos: “Estamos a tres puntos y estamos mirando ya hacia arriba”.

Perea no esconde que no entrar en ‘play off’ sería un mazazo para la plantilla: “Si no nos metemos en ‘play off’ sería una decepción después de la temporada que llevamos”.

Cree que va a haber mucha igualdad hasta el final: “Hay bastantes equipos con más presupuesto, fuertes también y seguirá siendo una pelea hasta el final. Estaremos pegándonos ostias para subir hasta el final”.

Le resta importancia al número de goles que lleva el equipo: “Mucha gente pensará que un equipo que pretende subir lleva pocos goles, pero tenemos la ventaja de que recibimos pocos, los de arriba, en todo caso, tenemos que marcar, tenemos que generar más ocasiones, nos cuesta llegar arriba”.