Perea pide su momento

Alberto Perea fue el mejor del Cádiz CF el pasado sábado en Pamplona y ahora mismo, en plena zozobra por la irregularidad actual del equipo, se antoja que es la principal esperanza del cadismo tras lo visto ante Osasuna en la segunda parte del encuentro. Y si es por él, será.

De entrada, este miércoles ha sido el protagonista en la sala de prensa del Rosal, donde ha dejado claro desde el primer momento que se encuentra al cien por cien para jugar lo que le echen a pesar de sus comienzos. “Es verdad que en la primera vuelta ha estado difícil mi participación con el tema de las lesiones y la operación de la barriga”, recordó aludiendo a la apendicitis que sufrió en plena pretemporada. “Ya ha pasado tiempo y ahora estoy entrando en el equipo y cogiendo la forma”, dice esperanzado de que haya llegado su momento.

Perea es uno de los jugadores del Cádiz CF con más calidad y suele ser uno de los recursos que Cervera tiene en el banquillo para cambiar el guion de un partido. El mediapunta manchego admite que para entrar en los planes de su entrenador antes hay que saberse bien la lección del catequista. “Todos sabemos cual es nuestra forma de jugar y que lo que pide el míster es trabajo físico. Los nuevos que entramos en verano hemos intentado adaptarnos lo antes posible con la ayuda de los compañeros. Ya me he adaptado y ahora lo que tengo es que coger la forma física al cien por cien”, confirma.

El ex del Barcelona B sabe muy bien que este Cádiz CF depende de sus bandas y aunque él suele jugar escorado a una de ellas, reconoce que donde mejor pueda estar en este equipo es en la mediapunta porque “tanto Álvaro como Salvo son clave para nosotros y es complicado jugar donde ellos”.

Admite el mal primer tiempo en El Sadar, “tranquilo y atascado”, pero destaca del segundo: “Salimos con el cambio de chip y apretamos más y estuvimos en su campo; tuvimos ocasiones para empatar o incluso ganar”. Y en cuanto a su rendimiento no puede esconder que le gustó. “Salí con las mismas ganas de siempre y me fui contento en lo personal porque me salieron las cosas bien”.

Cuestionado por si se ve titular, se muestra claro. “Creo que ahora estoy para jugar de inicio; aunque eso lo decidirá el míster”. Y repite con rotundidad. “Me da igual ahora mismo las cargas (de trabajo) porque estoy físicamente a tope”.

Perea habló de las rachas que ha tenido el equipo y recordó la negativa que tuvieron en la primera vuelta poco antes de enlazar siete victorias consecutivas. “Hay que seguir trabajando para pillar una como la que tuvimos y que hizo que tirásemos hacia arriba”.

De la misma forma, y pese a que este sábado llega el colista a Carranza, Perea pide “no obsesionarse” por ello y “hacer lo que estamos haciendo en los últimos dos encuentros con la esperanza de que aparezca el gol porque ocasiones estamos haciendo”.

Aunque el equipo se ha frenado, Perea tira de optimismo. “No hay dudas de que no estamos ganando, pero incluso pasando esta racha no tan buena somos cuartos y a tres puntos del segundo, que es el Rayo”.