Pepe Mejías: “Todos lo seguiremos llamando el Carranza”

A. C.,

Por A. C., 17:43 h.

No se habla de otra cosa en el entorno del Cádiz CF a pesar de la gran racha de resultados del equipo de Cervera. Esta vez no han sido las polémicas declaraciones de Quique Pina, ni siquiera la causa de Invercaria que Manuel Vizcaíno tiene en sede judicial. Nada de eso. En estos momentos, y gracias a la iniciativa del teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, no se habla de otra cosa que del cambio de nombre al estadio de la Plaza de Madrid.

Precisamente, uno de los nombres que se baraja para rebautizar al estadio gaditano es el de Pepe Mejías, exfutbolista gaditano que estos días ha dejado su opinión en su cuenta personal de Facebook.

“Después de estar leyendo el supuesto cambio de nombre de nuestro campo y ver todas las opciones que dais, todo será en vano porque para los cadistas de todo el mundo y donde hayan querido nacer, como a los gaditanos y todos los futboleros, lo vamos a seguir llamando el Carranza”.

Igualmente, Mejías pensaba en alto y decía que “aunque como gaditano y jugador me gustaría que llevara mi nombre o el de otro compañero o dirigente; estoy convencido que sonaría mal o extraño no llamarlo Carranza”.