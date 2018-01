Paulinho, un excadista en la Champions

Paulo Henrique Soares dos Santos, alias Paulinho, acaba de fichar por el Oporto. Seguramente muchos ni lo recuerden. No es para menos. Apenas jugó un cuarto de hora en El Palo, en el enésimo partido que el Cádiz CF que Raúl Agné y sus chicos caían fuera de Carranza presos de un sistema que ahogaba al equipo amarillo cada dos semanas. No lo vio. O no lo quiso ver. Como tampoco lo vieron, esa es la verdad, ni en las canteras del Granada ni en la del Córdoba.

Pero el caso es que el hoy jugador del Oporto pasó como una estrellita fugaz que no fue vista. Agné era el responsable de una plantilla que en aquel mercado invernal se renovaba por completo con la llegada de Locos por el Balón, quienes trajeron de una tacada a siete jugadores para que Agné se estrellada con ellos. Entre otros llegaron Garrido, Sergio Aragoneses, Dioni, Tena y el casi inédito Paulinho, entonces un chavalín llegado de la cantera del Granada de Pina.

Jugó apenas veinte minutos en un campo de césped artificial, en la barriada malagueña de El Palo y ante un rival muy incómodo. Circunstancias, todas, que se alejaban de las facultades en crecimiento de un jugador con presumible calidad. Paulinho no jugó más. Defenestrado por Agné, cuando llegó Calderón para meter al Cádiz CF en el play off el pequeño jugador carioca apenas era ya una estampa en el vestuario . Hoy está en el Oporto y los cadistas quizás lo vean jugar en la Champions. Las cosas del fútbol y las cositas del Cádiz CF.

Trayectoria

Tras jugar esos 17 minutos con el Cádiz en la 2013/14, Paulinho se marchó al Eldense, también en Segunda B, donde tampoco tuvo demasiada fortuna. Entonces dio el salto a Portugal, donde tras jugar en Beira-Mar, Santa Clara y Farense, firmaba en 2016 por el Portimonense, el club que por fin ha confiado en él. Este año ascendían a la primera división portuguesa y, con tan sólo 18 partidos en la élite del fútbol portugués, Paulinho ha conseguido el contrato de su vida, firmar por un equipo Champions como el Oporto, donde será compañero, entre otros, de Iker Casillas.