Un partido serio con triunfo; lo “soñado” por Cervera

Álvaro Cervera valoraba de forma más que satisfactoria la victoria de los suyos ante el Alcorcón en un partido que se complicó al final por el empuje local. “A veces es normal, cuando ves una ventaja así te relajas un poco. A mi no me gusta pero suele pasar . Cuando todo sale bien no hay que acordarse”, explicaba el técnico sobre el final del choque en el que además fue expulsado.

“Hemos roto la racha, sabíamos que iba a ser más pronto que tarde. Hacemos buenos los empates con esta victoria, nos metemos arriba”, apuntaba el técnico que recordaba que “ahora jugamos en casa, era lo soñado por nosotros. No perder, aunque queríamos ganar y estamos muy contentos”.

Para Cervera la clave del encuentro estuvo en adelantarse en el marcador y ser sólidos. “Jugábamos contra un equipo muy necesitado y estos equipos juegan con muchos nervios. Necesitábamos que las cosas se pusieran pronto a favor, pero cuando peor lo pasábamos hemos metido el segundo. Hemos hecho un partido muy serio, tenemos unas caracterísiticas, todos lo saben y si nos valen ganamos”.