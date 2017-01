Paco Herrera: «En el Cádiz CF todos corren, todos trabajan y todos pelean»

Experto en ascensos de categoría, Paco Herrera busca la gloria en Valladolid. Es el actual reto en la trayectoria de un consolidado entrenador que trabaja para que el equipo albivioleta sea capaz de alcanzar una regularidad que por ahora le impide estar más arriba en la clasificación.

El entrenador catalán del Valladolid ya piensa a conciencia en la cita ante el Cádiz CF, su rival el próximo viernes en el Estadio Ramón de Carranza. Así se cierra una primera vuelta que, pese a la irregularidad, puede acabar relativamente bien para los vallisoletanos. «Finalizar con 31 puntos la primera vuelta nos daría la media exacta que nos haría falta para estar en la zona de ‘playoff’ a final de temporada. No fue en Getafe, pero puede ser esta vez y debe ser esta vez porque estas oportunidades pueden desaparecer», destaca.

Para ello tendrá que vencer a un Cádiz CF al que admira. «El Cádiz CF es un buen equipo. Viene de abajo y juega sin cierta presión», señala. Y al mismo tiempo analiza: «Juegan muy juntos con un 4-4-2, con dos balas en los extremos, que además tienen trabajo defensivo importante. Por si fuera poco, ellos tienen dos hombres arriba muy importantes como Rubén Cruz y Ortuño».

Paco Herrera se deshace en elogios a la hora valorar la labor de Álvaro Cervera en la escuadra gaditana. «Todos corren, todos trabajan y todos pelean juntos, como equipo y como bloque. Cuando tú quieres atacar, ellos defienden con once jugadores en bloque y salen con una rapidez tremenda cuando roban. Por lo tanto, nosotros tendremos que replegarnos con velocidad tras perder el balón porque nos pueden a matar. De eso pueden dar fe Zaragoza y Sevilla Atlético», asegura el míster del Pucela.

Y no acaba ahí la lista de virtudes del Cádiz CF según Paco Herrera. «El Cádiz CF es un equipo que va a más y lo hace con ilusión por meterse arriba a final de temporada. Es tan difícil como jugar ante un equipo herido. Además ellos cuentan con una gran afición y nosotros no somos especialmente buenos fuera de casa, así que es algo que tenemos que mejorar. Es una lucha contra nosotros mismos para demostrar de lo que somos capaces», apostilla el entrenador barcelonés del Valladolid.

Pese a todo, él tiene clara su filosofía de juego. «Pretendo mantener la misma idea en casa y fuera. Nuestras armas tienen que ser suficientes para que esto vaya a más a partir de ahora», añade.

Con la duda de Villar

En cuanto al once que puede alinear este viernes en la capital gaditana. Paco Herrera señala: «La gripe está causando estragos en Juan Villar y no ha podido entrenar hoy. Está a medias. De momento es de sofá, no es de cama. Por lo tanto es un resfriado por ahora y no una gripe. Tendremos que esperar a mañana». De esta manera, Raúl de Tomás (goleador ante el Reus la pasada jornada) podría ocupar su puesto en el once. Sería una de las novedades, aunque la entrada de Álex López (no en esa demarcación) también podría servir para modificar el último once del Valladolid.

Por último, el entrenador blanquivioleta fue concluyente sobre la capacidad de su plantilla: «Creo en mi equipo. Estoy muy contento con el equipo que tengo y me duele no tener tres puntos más a estas alturas. Como estamos, tenemos equipo para pelear por estar entre los seis primeros clasificados. De no lograrlo será un fracaso personal mío y de los jugadores».