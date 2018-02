Osasuna: cordero en El Sadar y lobo a domicilio

No está siendo una temporada sencilla para Osasuna, el próximo adversario del Cádiz CF en la competición liguera. Recién descendido desde Primera, el equipo navarro no termina de adaptarse a la competición y no se asienta en la zona de ‘play off’ de ascenso a la máxima categoría. De hecho, actualmente es el octavo clasificado con 43 puntos, a uno del sexto, que es el Numancia.

Con los números en la mano, el principal problema de Osasuna esta temporada es su actuación en El Sadar, su estadio, ese escenario que el sábado visita el Cádiz CF. Tal es así que el equipo entrenado por Diego Martínez es 15º en una clasificación virtual como local tras haber conseguido 5 victorias, 7 empates y 2 derrotas en su feudo.

Con un partido más en el Ramón de Carranza, el Cádiz CF ha logrado ocho puntos más que Osasuna en El Sadar. 30 frente a 22. Ni que decir tiene que el Huesca, con 36 puntos en los mismos partidos que los navarros (14), comanda también esta tabla con 36 puntos.

Un claro ejemplo de esta tendencia es que Osasuna no vence en El Sadar desde hace más de un mes. Por aquel entonces costó lograr un sufrido triunfo ante la Cultural Leonesa (2-1). Antes, Almería (2-1), Sporting (2-0), Albacete (1-0) y Valladolid (4-2) fueron los otros equipos en salir derrotados de Pamplona.

Bien es cierto que allí sólo pudieron conseguir los tres puntos dos escuadras: Alcorcón (2-3) y Nástic (0-2). Ahora bien, si han puntuado con un empate conjuntos como Sevilla Atlético (1-1), Huesca (1-1), Barça B (2-2), Granada (0-0), Numancia (2-2), Rayo Vallecano (1-1) y Reus (0-0).

Transformación absoluta

Diametralmente opuesta es la actuación de Osasuna cuando juega lejos de Pamplona, tal y como ya se demostró en Cádiz en la primera vuelta. Aquel 0-2 es un claro ejemplo de esta tendencia, más allá de la eliminación copera de los rojillos ante los cadistas poco antes en la capital gaditana.

Osasuna es en estos momentos el segundo mejor equipo de LaLiga 123 a domicilio con 21 puntos en 14 partidos, siendo sólo superado por el Nástic, con 22 puntos en un encuentro más. Un hecho curioso, pues ni navarros ni catalanes se encuentran arriba en la clasificación. El Cádiz CF, por su parte, es quinto con 18 puntos en 13 partidos.

La escuadra de Diego Martínez es la que menos goles encaja como visitante (8). Curiosamente, la mitad de las dianas que recibe cuando juega en El Sadar (16).

Tal es el peligro de los rojillos como foráneos que han logrado vencer en seis feudos, entre ellos algunos tan complicados como Vallecas (0-3) o el Ramón de Carranza (0-2).

Ahora, sin embargo, Osasuna tiene que hacer frente a sus fantasmas. ¿Podrá aprovechar esa situación un Cádiz CF que no pasa por su mejor momento de la temporada?