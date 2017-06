Ortuño: «Espero que no sea mi última etapa en el Cádiz CF»

Ortuño es noticia esta semana. Protagonista del premio concedido por ‘Radio Cádiz’, el máximo goleador del equipo cadista no dudó en hablar días después para la web oficial del club gaditano. Lo hizo después de quedarse sin ascenso a Primera y con la vuelta a la UD Las Palmas en el horizonte al finalizar su periodo de cesión en la Tacita de Plata.

«Me voy con una espina por no haber subido y no darle una alegría a la afición. Así es porque Cádiz es el sitio donde mejor me he encontrado y más feliz he sido, así que espero que no sea mi última etapa aquí», señaló sin cerrar la puerta definitivamente a su adiós. Y apostilló: «Pienso en amarillo porque siempre estará en mi corazón,así que no descarto poder estar otro año más en Cádiz».

Difícil es, tal y como señaló el director deportivo cadista Juan Carlos Cordero en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’. Eso sí, Ortuño no arroja la toalla: «Hasta ahora ha sido mi mejor año y confío en mejorarlo».

También evitó el morbo de otras declaraciones debido a su suplencia en el ‘play off’ de ascenso a Primera y apuntó: «Cuando un entrenador toma una decisión es porque hace lo mejor para el equipo, y Álvaro Cervera en todo momento lo ha hecho así. Jugar más o menos no es garantía de éxito»

Finalmente, Ortuño envió un mensaje de agradecimiento al cadismo: «Me han demostrado el cariño desde el minuto uno, tanto los días buenos como los días malos. En estos últimos te das cuenta que es una afición de verdad, que está ahí y apoya a su equipo a muerte».