«Creo que hemos hecho un buen partido, muy completo. Ellos se han sentido incómodos y hemos estado bien en eso, además hemos tenido las llegadas para ganar», comenzó Cervera analizando un encuentro de ida que no cree que será como el de vuelta. «Ellos son muy buenos, en casa juegan muy bien y vamos a esperar, descansar, recuperar jugadores e intentar defender el resultado en Tenerife».

Como no podía ser de otro modo, Cervera se mostraba «contento por haber marcado y porque no nos han marcado».

Felicitó a sus hombres por el derroche físico, algo que no se puede negociar en sus equipos. «Si no nos basáramos en la intensidad no estaríamos donde estamos». Y volvió a avisar del encuentro en Tenerife.

«Tienen jugadores con calidad y en estos partidos, si no les salen las jugadas como piensan les cuesta más. Tienen otras características buenas», dijo para excusar el mal partido de los de Pep Martí.

«La eliminatoria sigue igual, es muy raro que el Tenerife se quede sin marcar en casa. Yo sigo viendo la eliminatoria igualada», manifestó el técnico.

Explicó la titularidad de Rubén Cruz «Es un delantero centro, no es un mediapunta y nosotros necesitábamos mucho trabajo en la salida de balón. Si le damos libertad a Vitolo o Gaku íbamos a pasarlo mal, Ortuño es más profundo y más goleador pero pensamos que Rubén nos venia bien. Creo que hemos acertado».

Sus últimas palabras fueron para elogiar hasta el infinito a la afición cadista. “De la afición no puedo decir nada. Todo empieza, todo acaba, esto acabará algún día y me llevaré un recuerdo inigualable. En la calle, en el estadio, y dudo que haya una afición mejor que esta. Hay que vivirlo, hay que estar, y es gratificante para nosotros. Hemos disfrutado todo el año, tanto la afición con nosotros y viceversa y vamos a intentar alargarlo”.