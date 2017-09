«Nico es especial, hice lo posible para que se quedara en el Cádiz CF»

Nico Hidalgo no parece el mismo que el de la temporada pasada. Parece que el chico está hasta más fuerte, que ha echado cuerpo en un verano, como esos jugadores que en un año en la NBA cambian su morfología. Y no solo eso. En lo futbolístico, el extremo ha madurado una barbaridad. Eso parece. Por supuesto que le quedan cantidad de aspectos a mejorar, pero verlo conducir la pelota este año con confianza no es igual que cuando lo hacía el pasado con nervios. Por delante sigue teniendo a dos futbolistas que le siguen tapando la titularidad, pero Cervera se ha dado cuenta de su mejoría y cuenta ya con muchos más minutos de los que comenzó disfrutando el pasado año. Al jugador, comprado por el Cádiz CF a la Juve recientemente, se le ve más pausado, más templado, más maduro. Es cierto que sigue sin definir al final lo que al principio hace bien, pero seguirá puliendo esos defectos y lo seguirá haciendo con un entrenador que pidió a la dirección deportiva mantenerlo en la plantilla cuando a vista de pájaro todo parecía indicar que su destino era una cesión.

Cervera paró la cesión. Sabido es que para el entrenador cadista Nico Hidalgo siempre ha sido su primer recurso en el banquillo para abrir el campo y no perder velocidad en la banda, pero en este inicio de curso lo ha cambiado porque ha visto en su jugador que como interior, rompiendo desde la izquierda hacia el centro, enciende muchas alarmas en las defensas rivales.

Hoy ha hablado de él, y lo ha hecho para recordad sus defectos y sobre todo para enaltecer sus virtudes. “A Nico le falta acabar todo lo que empieza”, comenzó diciendo poniendo voz a gran parte de los aficionados. La esperanza de Cervera en el ex del Granada B es absoluta, entre otras cosas porque “Nico para mí es algo especial, es un chico especial. Es un chico extremadamente cariñoso, muy bueno, y futbolísticamente tiene más cosas de lo que parece. Lo puedes poner hasta de lateral, entrenando nos da un nivel excepcional, y el otro día lo pusimos por la izquierda y lo hizo muy bien. El tema es que llegaba a línea de fondo y no sabía qué pierna elegir pero lo importante para mi es llegar hasta línea de fondo”. Poco o nada más que decir.

Bueno sí, por si había alguna duda. “Estoy encantado con Nico. Yo hice todo lo posible para que siguiera con nosotros en verano, es fundamental que esté en el grupo”. Palabra de Cervera. Amén.