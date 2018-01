Nico: “No nos fiamos ni un pelo del Córdoba”

Nico Hidalgo jugó un partido muy serio en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. El extremo diestro cadista, que no está contando demasiado para Cervera en las últimas jornadas, ha tenido palabras para el Córdoba, equipo al que se enfrentará el Cádiz CF en liga el próximo domingo a las cuatro de la tarde en el Ramón de Carranza.

Habla del equipo cordobés, del que no se fía pese a que llega hundido: “No nos fiamos nada de esos equipos que van a venir con el cuchillo entre los dientes, sobre todo esos equipos que están abajo, en la segunda vuelta son todo finales, no nos fiamos ni un pelo de ellos y habrá que sacar los tres puntos como sea“.

Deja claro que el equipo no se ha sentido inferior al Sevilla en ningún momento: “Creo que no hemos sido tan inferiores como ha reflejado el marcador (4-1), hemos tenido nuestras ocasiones tanto en Cádiz con el penalti como aquí tanto al principio como al final del partido, pero contra esta gente no puedes perdonar porque ellos te castigan con los goles”.

No cree que los pitos hayan afectado a los jugadores del Sevilla durante el partido: “La grada estará molesta con el partido del derbi, pero ellos son jugadores de Champions y así lo han demostrado“.

Tras la eliminación, a pensar en la liga: “Nosotros tenemos que centrarnos en la Liga, llegar a los cincuenta puntos y a partir de ahí mirar a lo más alto posible“.

Comenta que se ha sentido bien en el campo pese a su falta de minutos: “Me he sentido cómodo, es cierto que no tengo ritmo de partidos porque en liga estoy jugando poco y llevaba tiempo sin jugar, pero me he contrado cómodo, algo cansado, pero bien”.

Reconoce que ha sido un regalo jugar en el Pizjuán: “Para nosotros estar aquí es un premio, jugar contra el Sevilla en el Pizjuán era un premio para nosotros”.