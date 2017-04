Muñiz: «Vamos a ganar y pillar el punto débil del Cádiz CF»

Juan Ramón López Muñiz no ha tardado tiempo en recordar cómo debe llegar su equipo al Estadio Ramón de Carranza este sábado frente al Cádiz CF. El entrenador del Levante de olvida de celebrar un posible ascenso porque para ello “tenemos que sacar los tres puntos. Es la preocupación que tenemos porque es el partido que tenemos más próximo, si así nos lleva a otros objetivos mejor, pero la primera premisa es ganar el partido, el equipo está preparado. Es bueno que quedando ocho jornadas tengamos esas posibilidades pero todo depende de nuestro trabajo”.

Muñiz recuerda que sus pupilos deben exprimirse para ganar al Cádiz CF. “Saber que es lo que tenemos que hacer para ganar. Tanto nosotros como el rival mantendrá su estilo de juego porque no debemos cambiar cuando llegan estos partidos. Hay que seguir sumando y los dos equipos vamos a ser files a nuestro estilo y con nuestra forma de juego ganar. El Cádiz querrá dar velocidad por bandas, tener orden defensivo y darle balones a Ortuño. Intentaremos pillar el punto débil del Cádiz CF”, avisa.

Asimismo, el mister del equipo líder de La Liga 123 repite que “vamos a Carranza a ganar, hacer un buen partido y no pensamos que pueda pasar el domingo. Hay que mantener la intensidad, no complicarnos en zonas donde no debemos”. Y apunta lo que puede ser una clave del partido: “Tenemos que adelantarnos en el marcador porque así obligaremos al rival a jugar de otra manera”.