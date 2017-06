«Me parece de locos que Álvaro no juegue el partido más importante del año»

Muy contrariado y mordiéndose la lengua por momentos, Álvaro Cervera ha intentado dar su versión sobre la sanción a su tocayo Alvarito de cara al partido de este domingo ante el Elche. “Venía pensando por las escaleras sabiendo que me ibais a preguntar por el tema y no me quiero meter”, expresaba el entrenador cadista antes de comenzar una rueda de prensa en la que finalmente si ha hecho referencia, de forma comedida, a la ausencia de uno de sus puntales en el equipo amarillo.

“Me parece una cosa de locos que un jugador se quede sin jugar el partido más importante del año por enseñar una camiseta y que el árbitro no lo amoneste. Algo se está haciendo mal, que un jugador se quede fuera un jueves y no un domingo. No me parece normal”, ha explicado el entrenador del Cádiz CF.

Y es que sin el utrerano “nos trastoca porque es el jugador que más rápido nos lleva a la portería contraria, nos trastoca el contraataque”.

Sin más, y cuestionado por el sustituto de Álvaro García, el entrenador lo ha dejado en una terna de tres nombres: Aitor, Nico y Jesús Imaz. Cervera descarta la posibilidad de un ‘trivote’ con Abdullah. “No, él mismo lo dijo la semana pasada. Dijo que no se sentía cómodo en la mediapunta y con la aparición de Aketxe, esté peor o mejor, es una opción siempre. El sustituto puede ser uno a pierna cambiada y buscar esas soluciones pero no voy a mirar el centro del campo”.