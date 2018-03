Fue a finales de la temporada pasada cuando Álex, que prácticamente había vivido un ascenso con el Real Madrid Castilla a Segunda (aún quedaba la vuelta) en el Ramón de Carranza, vivió el amargo sabor del fútbol con el descenso del Elche a Segunda B en ese mismo escenario. Poco después regresó para quedarse. Y así lo recuerda: «Cuando me entero del interés del Cádiz CF la alegría es inmensa porque se trata de un club muy grande, con una historia tremenda. El destino me había traído aquí, sobre todo después de ascender con un equipo y descender con otro. Estoy muy feliz con la decisión que tomé porque estoy mejor que nunca».

Del mismo modo, el jugador formado en Valdebebas añade: «Me esperaba un equipo grande y no me he equivocado en nada. La afición del Cádiz CF es la mejor afición de España y ayuda al equipo en todo. Además, a nivel profesional la estructura es envidiable para esta categoría y lo mejor es que va creciendo. Cada vez se hacen mejor las cosas en este club».

Por último, Álex deja claro que, asuntos extradeportivos a un lado, el equipo tiene que seguir centrado en lo que sucede sobre el terreno de juego. «Hay que aislarse de todo lo que no sea deportivo. Lo hemos hablado en el vestuario y ahí se acaba. Salvo que se demuestre lo contrario, Quique Pina cuenta con la presunción de inocencia y estamos con él. Más allá de eso, nosotros nos centramos en el terreno de juego», aclara.

Corto y al pie. 11 preguntas directas

1. El mejor momento deportivo: Ganar la Eurocopa con la selección española sub 19 y debutar con el primer equipo del Real Madrid.

2. El peor momento deportivo: El descenso con el Elche a Segunda B.

3. Un estadio: Santiago Bernabéu.

4. Un entrenador: José Mourinho.

5. Un compañero: Álvaro Morata.

6. El futbolista que mejor impresión le ha causado sobre un terreno de juego: Modric.

7. Un lugar para vivir: El Puerto de Santa María.

8. Un lugar de vacaciones: Cádiz.

9. Una afición: La del Cádiz CF.

10. ¿Qué promete hacer si el Cádiz CF sube a Primera?: Haré lo que me pidan.

11. ¿Eres ‘inmortal’?: Ojalá que sí (entre risas).