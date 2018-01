Martín José García: “No se está investigando al Cádiz CF”

Martín José García, miembro del área jurídica del club, ha asegurado ante los medios de comunicación que pese a que se están efectuando registros en las oficinas de Carranza y de El Rosal, las investigaciones que se están llevando a cabo desde el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid “no tiene nada que ver con el Cádiz CF como entidad y se refiere solamente a personas concretas dentro del organigrama del club”.

García confirma que se están investigando “las actividades de Don Enrique Pina”, pero que “no sabemos mucho más”, añadiendo que “la Agencia Tributaria está haciendo su trabajo con la Policía Nacional y supongo que cuando terminen el requerimiento tendremos más información”.

En algunas informaciones han salido nombres vinculados al Cádiz más allá del de Pina, algo que no descarta: “Parece que venía en relación a personas del entorno del consejero, pero no tenemos más información”.

Insiste en que el Cádiz CF no está siendo investigado: “Es una investigación que se está llevando a cabo y lo único que podemos hacer es colaborar con el Juzgado, viene desde Madrid y me han dejado claro desde el minuto uno que no tiene nada que ver con el Cádiz CF, no se está investigando al Cádiz, simplemente a personas que en estos momentos tienen una relación con el club y en ese ámbito vamos a ver lo que sucede”.

Reconoce que es un momento difícil para el club: “Es una situación muy incómoda para nosotros, es lo que le he comentado a los inspectores, a nadie le gusta que vengan a tu casa, que te pongan una dotación de policías en la puerta y que la Agencia Tributaria se ponga a revisar documentación, pero nosotros no tenemos más remedio lógicamente que colaborar con la Justicia, no podemos hacer otra cosas”.

García espera que nadie sea inculpado: “Evidentemente, yo confío en que todo se aclare y que sea una investigación que no sea una contingencia para nadie”.

Asegura que nadie del Cádiz CF esperaba lo que ha sucedido: “Ha sido una sorpresa, no lo esperábamos, repito que no se está investigando al Cádiz, lo que tenemos que hacer es colaborar”.