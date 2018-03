Luis César Sampedro: «El Cádiz CF nos pondrá en dificultades máximas»

Recibe el Lugo al Cádiz CF este domingo en el Anxo Carro y, al igual que Álvaro Cervera ofreció la habitual rueda de prensa previa al encuentro, también atendió Luis César Sampedro a los medios de comunicación. El entrenador del Lugo analizó la situación de su equipo y centró su atención en el inminente compromiso liguero ante los cadistas.

La cita no llega en el mejor momento de la temporada para un Lugo que, aunque es tercero, llega tras acumular dos derrotas consecutivas ante Getafe (en casa) y Reus (a domicilio). Antes no habían conocido la derrota los gallegos en la presente temporada. Por eso, Luis César Sampedro señaló: «Aprendemos de los errores y pensamos que podemos llegar a una gran cifra de puntos ante el Cádiz CF. Nos olvidamos de lo anterior». Y apuntó: «Procuramos manejar opciones diferentes y tenemos muchos recursos. No hay que elevar el problema a categoría de preocupación, ya que hay cosas bien hechas y mal hechas, pero hay que seguir».

El entrenador de los gallegos fue a la raíz del problema en estas últimas semanas y destacó. «El otro día faltó concentración y agresividad. Esa situación es la antesala de la falta de intensidad. Pagamos caro esos momentos y se nos puso el partido muy difícil. Creo que está claro».

Por eso, Luis César era tajante: «Buscamos terminar la jornada con tres puntos más y analizar la situación con la meta cumplida. Ganar es lo primero, aunque somos autocríticos. Queremos ganar y merecer ganar. Si no podemos jugar bien, no estamos contentos, esto es así».

Pero Luis César Sampedro prefiera hacer borrón y cuenta nueva. Por eso ahora toca pensar sólo y exclusivamente en el Cádiz CF. «Es un equipo que tiene un alto nivel de organización y capacidad para hacer daño a la contra. Es un buen bloque, intenso y serio, que nos pondrá en dificultades máximas, como siempre». Y añadió: «El Cádiz CF es un rival histórico, importante para la historia de este club por lo que significa el rival, ya que ante ellos se produjo el ascenso. Ahora toca en Segunda y vamos con muchas ganas al encuentro”».

Al mismo tiempo, el míster de los rojiblancos matizó: «Parece que lejos de casa les cuesta algo más, pero cada partido es diferente. Tenemos que equivocarnos poco».

Con variantes en el once gallego

Finalmente, el entrenador del próximo rival cadista analizó algunas variantes tácticas que podría emplear este fin de semana. «Podríamos introducir a Manu, pero quizá sea mejor ser cautos y previsores. Decidimos esperar y no arriesgar. Sí es el momento de Leuko, que se lo ha ganado. Merece más minutos porque es un gran trabajador. Ha entrenado por la izquierda. Sabemos cuál es su posición, pero funcionará».

Y ante la ausencia obligada de Ignasi Miquel, uno de los puntales en la defensa, Luis César apostilló: «Dealbert va a jugar, aunque puede haber algunos cambios».