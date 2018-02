Lucas Bijker: “Queremos ganarle al Oviedo”

La temporada del neerlandés Lucas Bijker está siendo de sobresaliente. El lateral zurdo de origen brasileño comenzó con dudas y siendo suplente de Brian Oliván en la temporada, pero consiguió ganarle el puesto y en estos momentos es uno de los intocables de Cervera en el once inicial.

Él mismo reconocía en rueda de prensa que le costó un poco al principio adaptarse: “Ahora estoy mejor, los primeros meses fueron difíciles, fútbol diferente e idioma muy diferente y los resultados no eran del todo bueno, pero desde noviembre todo se está dando bien para mi, estamos ganando y yo estoy jugando bien”.

Cuenta la charla que tuvo con Cervera el primer día: “El primer día hablé con el mister y me dejó claro que primero tenía que defender y luego atacar, y a mi me gusta atacar, pero me centré en defender en los primeros partidos y hasta el Barcelona B no me fui más arriba, pero me gusta atacar”.

Es consciente de la importancia del choque del próximo sábado: “Los compañeros me han dejado claro que el partido ante el Real Oviedo es muy importante y si nosotros ganamos el sábado nos quedamos en zona de ascenso y ellos fuera”.

Le resta importancia al hecho de que el Cádiz lleve tres partidos sin ganar y el Oviedo diez sin perder: “Es un partido diferente, por la segunda plaza, nosotros, además, jugamos en casa”.

Explica que hay que ir “partido a partido”, sin objetivos a largo plazo. Lucas Bijker tiene claro que “primero vamos a ganarle al Oviedo” y después ya “pensar en los quince partidos que quedan”.

Muy meritorio que Lucas Bijker se haya atrevido a dar una rueda de prensa pese a no dominar el español todavía al cien por cien, eso deja muy a las claras lo integrado que está tanto en la ciudad como en el equipo. El lateral, de 24 años, que aterrizó en Cádiz en verano procedente del Heerenveen neerlandés, ha sido titular en 14 partidos de liga esta temporada. Le ganó el puesto a Brian en la jornada 12 y desde entonces ha sido una pieza clave en el esquema tanto defensivo como ofensivo de Álvaro Cervera.