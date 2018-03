Los sustitutos de Álvaro García y Abdullah

Tras el importantísimo triunfo ante el Real Oviedo en el Ramón de Carranza, el Cádiz CF afronta un partido muy complicado el próximo domingo en Los Pajaritos. El Numancia es un equipo muy sólido en su feudo, que está completando una gran campaña y que se encuentra inmerso en la batalla por los puestos de ‘play off’ de ascenso a Primera.

Para este choque Álvaro Cervera no podrá contar con dos de sus habituales titulares: Abdullah y Álvaro García, ambos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas. Por trascendencia en el juego y en el marcador, la baja del extremo utrerano se antoja como la más notable, entre otras cosas porque el club ha reforzado muy bien la medular en este mercado de invierno.

Extremo por extremo

Álvaro Cervera no se ha caracterizado por cambiar de sistema desde que es entrenador del Cádiz CF, por lo que extrañaría que como sustituto de Álvaro no eligiese a un extremo puro. Por ello, el candidato ideal para jugar en su puesto, pese a que en las dos últimas jornadas no ha sido convocado, es Aitor García. El onubense, antes de ver los partidos ante el Nàstic y el Oviedo desde la grada, había jugado a buen nivel veinte minutos ante el Alcorcón y 80 minutos frente al Lugo. Se llevaría un mazazo si no jugase.

La otra opción para la banda izquierda sería colocar a Perea, que tan buen papel desempeñó en la segunda parte de Oviedo. El ex del Barça B marcó un golazo de bandera con el que se ha ganado el respeto de la afición amarilla. El tanto, además, llegó desde la izquierda. La opción de que juegue ahí, de todas formas, es poco probable, sobre todo teniendo en cuenta lo que Cervera les exige a sus hombres de banda a nivel defensivo. A día de hoy, con tan poco ritmo de competición, Perea está para deslumbrar arriba, pero no para matarse abajo.

Medular ofensiva

En los últimos partidos del triunfo ante el Real Oviedo, el Cádiz CF jugó con un centro del campo muy ofensivo, formado por Álex y Eugeni en el doble pivote y Perea en la media punta. Con la baja de Abdullah y el pobre rendimiento de Garrido ante los carbayones, esta medular podría ser una solución, aunque Cervera confía mucho en el vasco (se lo ha ganado) y lo normal es que forme en el doble pivote junto a Álex. La media punta se la deberían jugar entre Eugeni y Perea.

Ambos, tanto el catalán como el manchego, han demostrado tener mucho talento en sus botas. No en vano, los últimos dos golazos del Cádiz CF en esta liga los han marcado ellos. El ya mencionado de Perea ante el Oviedo y el zambombazo de Eugeni ante el Lugo. Son dos jugadores que se parecen mucho, aunque Perea tiene más cualidades para rendir a mejor nivel en la media punta. A Eugeni, en las oportunidades que ha tenido en esa posición, se le ha visto algo perdido.

Dos puntas

La opción menos probable para sustituir a Abdullah en el centro del campo del equipo amarillo es la de colocar a dos puntas. El jugador que mejor se adapta a la de segundo delantero es Dani Romera, que en estos momentos anda recuperándose de una lesión. Si el almeriense llega a tiempo para Soria, es una opción más para Cervera. Ya ha demostrado que se entiende a las mil maravillas con el resto de delanteros del plantel amarillo, por lo que su titularidad junto a Jona, Carrillo o David Barral no debería extrañar a nadie.

En Tarragona, la entrada al equipo de Romera por Eugeni, que estaba actuando en la media punta, le dio otro aire al equipo. Jugó algo más de media hora y conectó a la perfección con Carrillo primero y con Jona en los últimos minutos. Se mueve bien entre líneas, tiene sacrificio y, lo más importante, gol.