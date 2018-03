«Si los delanteros marcan 10 goles, el Cádiz CF tendrá una alegría a final de temporada»

El debate está ahí y no se puede eludir por más que el Cádiz CF marche tercero en la clasificación y los de Cervera estén completando una gran temporada. El bagaje goleador de los delanteros amarillos es malo, y eso puede mermar mucho las aspiraciones de un equipo que lucha por todo.

La capacidad defensiva del conjunto gaditano ha hecho que el ser el conjunto menos goleado de Segunda División le permita estar en las posiciones de privilegio, aun así, que desde diciembre un delantero del Cádiz CF no vea puerta resulta bastante extraño.

Con todo, Cervera no se esconde y sabe que tiene un problema ahí aunque recuerda que comparando esta temporada con la anterior, “la diferencia de goles es la misma, hemos marcado menos pero también hemos recibido menos”, apunta.

El entrenador cadista destaca que “tenemos lo que tenemos y por la circunstancia que sea no nos ha salido el goleador”. No obstante, Cervera no pierde la esperanza y sabe que los goles pueden llegar: “Sigo confiando que de aquí a final de temporada entre los goleadores nos den diez goles y si es así tendremos una alegría”.