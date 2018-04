Lateral en este Cádiz CF, profesión de Alto Riesgo

Se desconoce con exactitud meridiana qué es lo que quiere Álvaro Cervera de sus laterales, una demarcación de Alto Riesgo en el Cádiz CF siendo él el entrenador. A ciencia cierta, no sería muy fácil saber cuál sería el lateral perfecto para el actual técnico del Cádiz CF. A bote pronto, y salvando todas las distancias que haya que salvar, podría decirse que Paolo Maldini sería su prototipo perfecto de lateral zurdo mientras que Roberto Carlos sería el contrapunto. En la banda derecha, a Dani Alves le cortaría las alas de vez en cuando mientras que se quedaría con el corte y la precaución de cualquier lateral de la escuela italiana. Porque Cervera tiene una cosa muy clara: “En sus camisetas llevan el ‘2’ y el ‘3’, ni el ‘7’ ni el ’11’, ni el ’10’ ni el ‘9’ sino que llevan el ‘3’ y el ‘2’. Y esos son números de defensores, no de atacantes”. Estas palabras se les puede asignar al entrenador cadista sin temor a equivocarse porque ese es su pensamiento y así de claro lo muestra cada vez que es preguntado.

Este domingo, sin ir más lejos, fue cuestionado por la ausencia, no ya en el once, sino en la convocatoria incluso de sus dos laterales zurdos (Lucas Bijker y Brian Oliván). El técnico del Cádiz CF fue rotundo y claro a la hora de explicarlo. “El problema es que nos hacen muchos goles por la izquierda y en esa zona salen muchas jugadas que nos hacen ser blandos. El lateral izquierdo debe ser un jugador que defienda, no que ataque. No acabo de estar contento de cómo se defiende esa zona”. Sentenciados, una vez más, por su vocación ofensiva, Lucas Bijker y y Brian Oliván tuvieron que ver desde casa como Carpio hacía de parche en el lateral zurdo donde jornadas antes jugó también otro reconvertido como el central Mikel Villanueva.

No es la primera vez que Cervera se ‘carga’ a su lateral natural para dar entrada en el carril del ‘3’ a compañeros que juegan en otras demarcaciones. ¿Cómo olvidar su apuesta arriesgada y ganadora de Servando como lateral zurdo por delante de Andrés Sánchez en aquellos gloriosos ‘play off’ de ascenso? Al técnico le importó poco la actitud ofensiva del hoy jugador del Jumilla, su buena prensa y no su menos importante tirón en la grada para sentarlo en la grada durante toda la fase de ascenso introduciendo a un miembro de su guardia pretoriana como era y es Servando. Le salió de lujo y se ganó el respeto de todos con una decisión que bien podría haber resultado nefasta. Y si obvió a Andrés Sánchez, qué decir del otro lateral que tenía a mano como era el chileno Luis Pavez.

Algo similar le está volviendo a ocurrir en ese lateral izquierdo. Brian, por quien el Cádiz CF pagó al Granada medio millón de euros la pasada campaña, parece como que le sobra , mientras que el holándes de origen brasileño un día se ve en el titular como al siguiente se sienta en la grada. En estos momentos, el lateral zurdo está siendo ocupado por el que para muchos debía ser el lateral derecho titular.

Precisamente, con Javier Carpio también se vivió una situación parecida el año pasado. Como es sabido, al ex del Alavés le costó entrar en el equipo pese a que comenzó siendo titular. El caso es que a la grada, la misma que hoy reclama su presencia, no le terminaba de convencer el jugador salmantino y pedía la titularidad de Juanjo, hoy en las filas del Murcia. Pues bien, Juanjo apenas la olió en aquella media temporada que jugó en el Cádiz CF. El jugador que llegó en Segunda B procedente del Melilla tan solo jugó en la debacle, con polémica arbitral incluida, de Anduva. Su labor no fue ni peor ni mejor que las anteriormente realizadas por Carpio, pero el caso es que no jugó más y acabó saliendo en el mercado invernal en dirección al Murcia. Hoy viste los colores del Lorca Deportiva. El Cádiz CF, para sustituir a Juanjo, se hizo con los servicios de Iván Malón, que quitando aquella victoria en Gerona y donde él fue la novedad en una defensa de cinco, pasó por el Cádiz CF sin pena ni gloria. Hoy juega en el Recreativo. Este año el jugador charro ha sido el fijo en las alineaciones de Cervera hasta poco antes del comienzo de la segunda vuelta en el que ha irrumpido con fuerza Rober Correa, ahora indiscutible para Cervera.

Y si en el ‘play off’ de ascenso, la apuesta de Cervera para los seis partidos fue la de Servando, en el otro lateral también hubo sorpresas. La primera, y también notable, fue la de Xavier Carmona, un joven jugador que saltó a la palestra en el primer partido en casa ante el Racing de Ferrol. El catalán le echó ganas y cumplió con nota en los dos encuentros ante el conjunto gallego pero ya en Carranza ante el Racing de Santander sufrió la inexperiencia perdiendo la titularidad en El Sardinero, donde comenzó a jugar Juanjo, que fue el lateral derecho que ya no salió del once en el doble enfrentamiento ante el Hércules.

Como se ve, a Cervera siempre le ha costado mantener la confianza en un lateral. Puede que sea por descargar las piernas del más usado, por repartir minutos, por desobediencias, por errores de marcaje, por fallos tácticos, por cuestiones extradeportivas o por lo que sea, el caso es que ser lateral en este Cádiz CF es una profesión de Alto Riesgo.