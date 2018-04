Las lesiones merman a un Cádiz B que ya siente el aliento del Ceuta

El Cádiz B mantiene la regularidad y con ella el liderato, pero ya siente en la nuca el aliento de un Ceuta arrollador. El filial amarillo lleva cuatro empates y una victoria en los cinco últimos encuentros, contando la igualada de la pasada jornada ante el Sanluqueño en El Rosal. Le podría servir si no fuera porque los caballas encadenan siete triunfos consecutivos y amenazan el reinado cadista, quedándose a un solo punto.

Los pupilos de Mere esperan no fallar este domingo en su visita al Cabecense (11.30 horas). No obstante, los diversos problemas físicos condicionan el once inicial. No llegarán al choque Saturday, Braganza y Jordi Tur, que podrían perderse entre tres y cuatro semanas de competición. Al menos, el técnico portuense recupera a Duarte y Vallejo, que volverán tras cumplir partido de sanción.

Los sevillanos ya lo pusieron muy difícil en la primera vuelta. El Cádiz B vencía por la mínima (1-0): “Los conocemos bien porque los entrena Antonio Falcón, que fue de la casa, y nos pusieron en muchas dificultades en la primera vuelta. Será una visita incómoda pero que debemos afrontar como los últimos a sabiendas de la igualdad”. Ademas, otro enemigo será el terreno de juego. “Es un campo complicado por la superficie artificial que le deja un bote muy vivo y reducidas dimensiones. Ya hemos vivido partidos así y es importante adaptarse”.

Pese a lo apretado de la lucha por el liderato en las últimas semanas, el técnico muestra su satisfacción con el rendimiento de los suyos: “El equipo está afrontando los partidos como debe como un comportamiento muy maduro. Quizás no estamos sacando los mejores resultados pero nos estamos enfrentando a grandes rivales. Estamos mostrando un nivel muy cercano a nuestro máximo”. Es por eso que Mere pide a los suyos afrontar este mes “como cuatro finales para acabar lo más arriba”.

A priori, el Ceuta lo tiene más fácil esta jornada al recibir en su estadio al Atlético Espeleño (domingo a las 17 horas), decimosexto clasificado.