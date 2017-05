La prensa hace su porra del ‘play off’

Siete equipos y un puesto para ascender directamente y otros cuatro para disputar el ‘play off’ de ascenso. Sí, el Girona se ha empeñado en alargar las dudas y, hoy por hoy, aunque nadie lo meta como candidato a la fase de ascenso, aún mantiene sus opciones tras no terminar de amarrar su ascenso directo desde que el Cádiz CF le ganase en su feudo hace ya diez jornadas.

Desde CANAL AMARILLO se ha realizado una pequeña toma de contacto con los compañeros que siguen el día a día de los seis equipos que tienen opciones de jugar el ‘play off’ para pulsar el ambiente que se respira alrededor de los equipos y dentro de cada vestuario antes de afrontar las tres últimas jornadas que restan para acabar la temporada regular.

Aitor Puerto (Cope Girona): “Hasta el momento no hay nervios, pero puede haberlos este domingo”

El Girona se ha empeñado en estirar la confirmación de un ascenso que parecía cantado hace diez jornadas. Concretamente, desde que el Cádiz CF visitó un Montilivi inexpugnable hasta ese momento. Desde entonces, el conjunto catalán ha seguido manteniendo el segundo puesto pero ha visto como su colchón de puntos ha quedado reducido a cinco con el Getafe, su perseguidor más inmediato.

Lo primero que se le viene a la cabeza a Aitor Puerto, de la cadena Cope de Girona, es los precedentes de años anteriores. “Es un tema de maldición más que de otra cosa”, comenta en alusión a los últimos cuatro años en los que el equipo catalán ha conseguido un pase para el ‘play off’ para no haber conseguido nunca dar el salto a Primera. “Cuando más cerca lo tuvimos fue hace dos años, cuando el Lugo en la última jornada empató el partido en el 86′ y nos apeó del segundo puesto en la última jornada y en nuestra casa. Luego jugamos el ‘play off’ y fue aquel en el que ganamos 0-3 en Zaragoza y luego perdimos 1-4 en Montilivi. Todo para olvidar”, rememora Puerto entre risas nerviosas.

Pero no. De momento, no hay ansiedad en el vestuario de Machín. Al menos, de momento. “El equipo aún no está nervioso, pero no digo que podrían entrar los nervios si esta jornada gana el Getafe (que juega en Valladolid y antes que el club catalán) porque al Girona le toca cerrarla en casa del Nástic, un equipo que se está jugando la vida y que tiene un estadio muy caliente. Si las cosas no salen bien, no sería fácil lo que resta porque tocaría recibir al Zaragoza y visitar al Córdoba, dos equipos que se están jugando la permanencia”.

La porra desde Girona es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Valladolid

Juancar Navacerrada (Marca): “El Getafe está en el mejor momento de la temporada”

El periodista de Marca Juancar Navacerrada no se anda con rodeos. “El Getafe está en el mejor momento de la temporada. Pasó una pequeña crisis de resultados al comienzo de la segunda vuelta, pero ha vuelto a coger el ritmo y está muy fiable y sólido. Hasta el punto de poder coger al Girona”. Así de tajante se muestra el compañero, que destaca la mano de Pepe Bordalás como el artífice de todo lo que está consiguiendo un club recién descendido a Segunda.

El entrenador alicantino cogió al equipo en la jornada sexta tras la destitución de Juan Eduardo Esnáider. “Bordalás supo adaptar desde el primer momento al club a la categoría. Porque hay que recordar que el Getafe, tras doce años consecutivos en Primera, jamás hizo una plantilla planteada para ascender a Primera porque el año en que ascendió, 2003/04, lo hizo de una manera parecida a la del Alavés el año pasado, es decir, sin buscarlo casi. Y Bordalás supo desde el inicio mandar un mensaje al club, a los futbolistas y a la afición de que en Segunda el Getafe era un equipo más, capaz de perder contra el colista y ganar al líder. Puso los pies en el suelo a todos el mundo en un año que era nuevo para todos.

Navacerrada es optimista de cara al ‘play off’. “El Getafe llega muy bien y si le aguanta la gasolina tiene opciones serias de ascender”. Además, implica también a la afición. “Está respondiendo muy bien y arropando al equipo. La media de asistencia al Alfonso Pérez está siendo de 13.000 en un estadio con capacidad de 16.000 espectadores”.

Los madrileños están a cinco puntos del Girona, que es segundo. Aunque se quiere ser prudente, no se tira la toalla por el ascenso directo. Y esta semana puede ser clave. “Si el Getafe es capaz de ganar en Valladolid, hay un aliciente extra en Tarragona, donde juega el Girona. Al Nàstic, que se está jugando la permanencia, acaba de llegar cedido por el Getafe Nano Rivas, ex del club y que entrenaba en la cantera. Ahora tiene la misión de salvar al Nàstic y quien sabe si de paso puede hacer un favor a su equipo”.

La porra desde Getafe es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Oviedo

Óscar Herrera (El Día de Tenerife): “Hay un gran compromiso por parte de todos y una corriente muy positiva”

Si optimismo hay en Getafe no menos se siente en Santa Cruz de Tenerife, donde el equipo de Martí ha conseguido generar “una corriente muy positiva en la afición”, señala Óscar Herrera del periódico El Día de Tenerife. “Hay mucha ilusión en la gente después de siete años sin poder aspirar a subir a Primera”, confiesa.

La última vez que el equipo insular estuvo cerca fue, precisamente, con Álvaro Cervera en el banquillo. “Aquel año se llegó a poner segundo incluso, pero las últimas siete derrotas consecutivas desinflaron pronto las opciones”, recuerda Herrera de un equipo que cumple su cuarto año en Segunda después del ascenso conseguido de la mano del hoy entrenador del Cádiz CF, al que por cierto no se le tiene en tan buena consideración como se puede imaginar por estos lares.

“Al Heliodoro están yendo una media de 16.000 espectadores. Eso es un reflejo de la gran esperanza que hay en el equipo”, cuenta el plumilla canario, que no resta méritos al nivel deportivo del once de Martí. “El equipo está muy sólido y cuenta con jugadores muy comprometidos. Más allá de los 5 0 6 fichajes que se han hecho, hay una base compuesta por jugadores muy implicados con el club y que llevan ya sus años en el equipo como Suso Santana, Vitolo o el portero Dani Hernández. El equipo llega muy bien a esta recta final, tanto física como mentalmente. A pesar de que solo ha ganado un partido de los últimos siete se han salvado dos escollos importantes como fue el empate (3-3) ante el Girona o el cosechado en casa del Huesca”, concluye Herrera.

La porra desde Tenerife es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Valladolid

José María Aguilera (LA VOZ de Cádiz): “Todo lo que no sea ganar al Elche en casa complicaría la clasificación”

Hay esperanzas en la redacción de CANAL AMARILLO. Y las hay porque, a juicio de José María Aguilera, “el equipo no está en un mal momento pese a los empates que está cosechando”.

Y es que si el Cádiz CF avanza lentamente, “los rivales parecen que se mueven menos. Hay que valorar los empates porque según se está viendo cuesta muchísimo ganar y, hoy por hoy, un punto es oro”, mantiene Aguilera, que cree que “con cuatro puntos” el ‘play off’ debería estar garantizado.

Dos claves sostiene el periodista gaditano para que el Cádiz CF consiga el deseado objetivo. La primera la fija en Carranza dentro de dos semanas. “Todo lo que no sea ganar al Elche en casa complicaría mucho el ‘play off’. Porque la esperanza es ir a Pucela con nada que jugarse. Eso sería clave. También vendría bien que el Getafe cogiese al Girona por el hecho de que significaría que ganaría en Zorrilla al Valladolid esta semana”.

La porra en Cádiz es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Huesca

Arturo Posada (Norte de Castilla): “En Valladolid se ha quedado una sensación extraña tras el desastre de Anduva”

Iban lanzados hasta que llegó la segunda parte en Anduva el domingo pasado al mediodía. Ganaba el Valladolid 0-2 al descanso y jugaba con uno más por expulsión de un rival. El Mirandés acabó empatando en el descuento con un gol en propia meta. Cabreo del entrenador y todo lo que era optimismo se ha convertido en pesimismo. Y eso que esta jornada el Valladolid volvía a los puestos de ‘play off’, algo que hace seis jornadas parecía una utopía. De locos.

Arturo Posada, de Norte de Castilla, da una visión algo menos temperamental y desde el análisis en frío. “La sensación, en estos momentos, está marcada por el empate desastroso en Anduva tras ir ganando un partido que estaba complemente encarrilado. Pierdes dos puntos en el 94′ y, claro, la sensación no puede ser buena. Así que el clima ahora es raro y una sensación amarga y agridulce, porque si es verdad que se ha vuelto a puestos de ‘play off’, pero se ha metido con sordina”, comenta el periodista vallisoletano, que destaca el hecho “de depender de sí mismo y de hacer un punto más que el Huesca, que es como ahora mismo está la clasificación”.

Algo de lo que se vive en Valladolid se ha vivido en Cádiz tras el empate del pasado sábado ante el Córdoba. “La afición y el equipo lamentan que se haya perdido una magnífica ocasión para haber metido más distancia al Huesca y tener mayor margen de error las próximas semanas. Solo hay que ver que el cabreo de Herrera tras el partido, que vino a decir que ante el Getafe perderán. La sensación es mala”, asegura.

Sin embargo, Posada confía en que “a medida que vayan pasando los días se vaya valorando más el punto y se querrá olvidar lo de Miranda para centrarse en el Getafe”. Sabe bien de lo que habla. Y es que hace seis jornadas el Valladolid era vapuleado en el Pizjuán (6-2) por el Sevilla Atlético. Poco antes, el Levante le hizo un roto en Zorrilla (0-4). “Se habló de que el proyecto ya no valía, casi se cargan al entrenador, se marchó el director deportivo (Braulio Vázquez, que firmará por el Osasuna) y a varios jugadores se les pitaba desde la grada. Sin embargo, el caso es que el equipo, antes de empatar en Anduva, sumo tres victorias y dos empates y se ha metido en el ‘play off’. Los jugadores, traídos por Braulio, parecían que se habían quedado en una situación de desamparo pero la verdad es que están respondiendo ahora mejor sin él. Por todo ello, se sigue confiando en que se puede conseguir el pase al ‘play off'”.

La porra desde Valladolid es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Valladolid

Rosa Calvo (Heraldo de Aragón): “El mejor aliado del Huesca es el calendario”

El Huesca ha sido el mayor damnificado de la jornada pasada. Su derrota en la Vieja Condomina ante el UCAM lo ha sacado de los puestos de ‘play off’ y ahora confía en retomar una plaza cuanto antes.

“Todos los equipos tienen baches de resultados, pero el del Huesca ha venido en el peor momento”, dice Rosa Calvo, del Heraldo de Aragón. La periodista recuerda el único punto sumado por los de Anquela en las tres últimas jornadas, donde perdió 3-1 en Gerona, empató 2-2 en casa ante el Tenerife y volvió a perder 3-1 en casa del UCAM la semana pasada. Todo esos resultados le han dejado séptimo a un punto del Valladolid, que es sexto.

En El Alcoraz se vive esta oportunidad de alcanzar el ‘play off’ como en cierta forma se vive Carranza. “Se han planteado (los ‘play off’) como un sueño porque no era el objetivo principal. Pero desde que se están hablando de ellos puede que al equipo esté acusando el mar de altura y esté notando en exceso esa presión de más”

Pero si hay algo a lo que se agarra la afición oscense es a los tres encuentros que restan por disputar. “Ahora quedan dos jornadas seguidas en casa ante Lugo y Numancia. Y la última jornada es casa del Levante. Aunque el Lugo vendrá con las últimas opciones de seguir soñando con el ‘play off’, es cierto, que el calendario es el principal aliado del Huesca”, señala Calvo, que también recuerda que los rivales “Valladolid y Oviedo, lo tienen peor al jugar contra equipos con la permanencia en juego”.

La porra desde Huesca es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Tenerife

5º Cádiz CF

6º Huesca

Ramón Julio (El Comercio): “El Oviedo se agarra a la irregularidad de sus rivales”

El Oviedo ha perdido comba en las seis últimas jornadas “y a pesar de ello, sigue a dos puntos del ‘play off’. Es lo único que anima a la gente a seguir confiando”, comenta optimista Ramón Julio, de El Comercio. Los de Fernando Hierro llevan seis partidos sin ganar y han perdido la autoridad que siempre ha mantenido en su feudo, algo que ha pagado el equipo con su descenso en la clasificación.

“Los rivales también están fallando y llevan una dinámica parecida a la del Oviedo. A eso se agarra la gente porque mientras hay vida hay esperanzas”, continua diciendo Julio.

“Los problemas del Oviedo vienen de hace dos meses, que es cuando comienza a pinchar. Sobre todo en casa. En 2017 no había perdido nunca en el Tartiere hasta hace tres partidos, donde ha perdido uno (ante el Alcorcón) y ha empatado dos (Huesca y Zaragoza). Especial daño hizo la derrota ante el Alcorcón. Fue descorazonador. Pero pese a esos tropiezos, por lo que se ve, nadie de los rivales espabila”, considera el periodista ovetense.

El Oviedo, que vive su segunda temporada en Segunda tras su ascenso en Carranza, “aparentemente no tiene presión por ascender, pero la realidad es que sí la tiene porque después de estar ahí metido tanto tiempo ya la afición confía en meterse”, explica Ramón Julio, que marca un antes y un después en el partido en Tenerife en el que el Oviedo fue claramente perjudicado por la decisión arbitral. “Se hicieron cosas para ganar bien el partido y se acabo perdiendo. Eso fue un golpe moral muy duro para el equipo”, cree el de El Comercio.

Otra de los partidos que han dolido mucho en el aficionado fue el “que hace dos jornadas empató el Nàstic en la segunda parte tras irse perdiendo 0-2 al descanso. Y es que a veces este equipo es camaleónico. No es explicable lo que le pasó”, señala Julio.

Después de todo, el periodista asturiano no ve mal al equipo. “Futbolísticamente, el Oviedo da razones para creer. No está jugando mal aunque es verdad que fuera de casa se muestra muy poco contundente. Prueba de ello fueron los partidos en Lugo o en Getafe, donde comenzó ganando y se dejó remontar. Pero el otro día, en el Tartiere ante el Zaragoza, fue merecedor de la victoria sino fuera por la actuación del portero Ratón”, culmina Julio, que por supuesto mete en su porra al Oviedo como sexto.

La porra desde Oviedo es la siguiente:

2º Girona

3º Getafe

4º Cádiz CF

5º Tenerife

6º Oviedo