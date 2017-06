La penúltima batalla… por ahora

Ya es la hora del penúltimo asalto, preludio del reto final (al menos por ahora), ese que puede desembocar en la madre de todas las batallas: el ‘play off’. Diez escenarios centrarán este domingo las miradas desde las 20.00 horas en una categoría de plata en la que casi todo (sólo ha quedado claro que el Levante subirá a Primera como campeón y que el Mirandés ya es equipo de Segunda B) está por decidir.

Uno de esos duelos a vida o muerte es el que se vivirá en Carranza entre un Cádiz CF que tiene una oportunidad de oro para atar (o dejar bien encarrilado) su pase a la fase de ascenso y un Elche depresivo que es penúltimo y al que sólo dos victorias y una pizca de suerte evitan que viva una tragedia.

Pero en la capital gaditana también ponen sus sentidos en otros estadios. Los cadistas, transistor al canto, miran a Reus y Huesca. En tierras catalanas hace acto de presencia el Valladolid, sexto con un punto de ventaja sobre los oscenses y a un punto de los cadistas (quintos). Y todo ello con la visita del equipo de Cervera a Zorrilla dentro de una semana (sábado 10 de junio a las 20.30 horas). Más leña al fuego.

Los blanquivioletas parecían eliminados de la lucha por el ‘play off’ hace menos de dos meses debido a su irregularidad. Sin embargo, en una Liga tan igualada han firmado una recta final espectacular y llegan como el equipo más en forma del momento, con cuatro victorias y dos empates en el último mes y medio desde que perdieran estrepitosamente en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla Atlético (6-2). Paco Herrera vuelve a demostrar que sus equipos acuden a la recta final como pocos.

Cerca de Reus, en El Alcoraz, el Huesca necesita ganar a un Numancia que está muy cerca de una permanencia que aún no saborea. Los aragoneses han sido una de las revelaciones del campeonato y no arrojan la toalla. Sólo un punto les separa de la gloria del ‘play off’, ahora en manos pucelanas. El Cádiz CF queda a dos. Y la semana que viene hay enfrentamiento directo entre ambos del que pueden sacar tajada. Por eso es vital no ceder ningún punto.

Para la ocasión, Anquela tendrá a su disposición a sus titulares habituales, incluidos Samu Sáiz (jugará sí o sí en Primera la temporada que viene), Aguilera, Gonzalo Melero, Ferreiro, Akapo y Carlos David, entre otros, que tuvieron un trabajo especial esta semana.

Casi sin opciones llega un Oviedo desquiciado en este final de temporada. La derrota en el Nuevo Arcángel fue la puntilla de una escuadra que actualmente está a cinco puntos del objetivo. Tendría que producirse un milagro en el que nadie piensa. Por si fuera poco, si alguna esperanza hay pasa por ganar al Sevilla Atlético en el Tartiere y esperar pinchazos de Huesca, Valladolid y/o Cádiz CF.

Otra bola de Primera para el Girona

Casi atado tienen el ‘play off’ Tenerife y Getafe. Los insulares lo dejaron prácticamente cerrado en Alcorcón. Ahora son cuartos con cuatro puntos de renta sobre el Huesca. Darán el paso definitivo si cumplen en el Heliodoro Rodríguez López frente a un Nástic recuperado pero con mucho por hacer para salvarse. Mientras, en Getafe el ‘play off’ es una realidad que se hará oficial salvo catástrofe ante un renacido Almería que también se juega la salvación con la tranquilidad que da el ‘efecto Ramis’. Eso sí, no se ha perdido totalmente la esperanza en el Coliseum por ascender directamente. Desperdiciada la bala de Pucela la jornada pasada, todo pasa ahora por ganar en los dos últimos partidos y esperar que el Girona haga lo contrario en sus dos citas. Harto complicado.

Y es ahí, en Montilivi, donde puede llegar este domingo una fiesta de leyenda después de años quedándose a las puertas. El Girona será de Primera con un único punto, el mismo que faltó en el derbi de Tarragona. Al otro lado, un Zaragoza al que le falta muy poco para salvarse.

En los tres duelos restantes también tendrán puestos sus cinco sentidos los seguidores del Elche. Una de esas plazas será Anduva, lugar en el que al Mallorca sólo le vale ganar a un descendido Mirandés.

Asimismo, el Córdoba quiere dejar cerrado cuanto antes su objetivo en Vallecas ante el Rayo. Ambos pueden cumplir un objetivo que al principio del curso no estaba en sus cálculos.

Todo se cierra con el UCAM-Alcorcón. Los universitarios tiene en su mano un sueño mayúsculo en su primera temporada en la LFP. Para ello tendrán que ganar a una escuadra alfarera que actualmente está en el pozo. No queda otra que seguir luchando. Así es LaLiga 123.