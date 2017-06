La hora de Jesús Fernández

Llegó la hora de los menos habituales. Clasificado el Cádiz CF para la fase de ascenso a Primera, ya sólo falta conocer la posición en la que acabará el equipo de Cervera y cuál será su rival en la primera eliminatoria del ‘play off’. En otras palabras, una cita relativamente tranquila en Valladolid para lo que pudo ser y para lo que espera.

Por esa razón, Cervera no duda y apunta a las rotaciones. «Sobre el césped estarán los que han jugado menos. Tenemos que ir pensando en eso»., apunta. Y añade: «Ha sido una semana tranquila y liberada en la que he notado a los jugadores contentos. No estábamos preparados para este reto y se demuestra al ver cómo se celebró el pase en el campo. Fue una liberación tras haber conseguido la clasificación para el ‘play off’».

Y es que el entrenador cadista tiene claro que algunos de los jugadores de su plantilla merecen un premio después de toda una temporada de espera. Es el caso del guardameta madrileño Jesús Fernández, que aún no se ha estrenado en la competición liguera. «Va a jugar Jesús y lo hará porque se lo merece, confiamos en él y queremos ver a jugadores que en un momento concreto tengamos que sacar. Yo confío en Jesús y por eso jugará en Valladolid», señala Cervera.

A fin de cuentas, un justo reconocimiento a la labor de un portero que ha aguantado a la sombra de Alberto Cifuentes, uno de los pilares de este Cádiz CF. Una oportunidad para un cancerbero que sí demostró sus credenciales en la Copa del Rey.

En cambio, Eddy no podrá estar y Cervera lamenta su ausencia. «No va a estar y me trastoca los planes porque tenemos que aliviar dicha posición. Los habituales llevan muchos minutos y necesitábamos aire fresco en esta demarcación de cara a la fase de ascenso».