La filosofía de ‘riesgo cero’ ha expirado

Se acabaron las pruebas y hay que poner toda la carne en el asador. La que haya y la que se tenga. No queda margen ya para la prudencia, ni tiempo para la meditación de qué hacer o no hacer con un jugador que llega al partido entre algodones. Por eso mismo jugó el pasado domingo en Albacete Álvaro García y por eso muy seguramente vuelva a jugar el próximo lunes ante el RealZaragoza a pesar de que ante el conjunto manchego el extremo utrerano pidió el cambio por molestias en los isquiotibiales. Restan cuatro jornadas y hay que jugar con todo. Pase lo que pase.

Igualmente, habrá que esperar la evolución de Salvi, el otro jugador que abandonó el encuentro lesionado y con un rostro mucho más preocupado. El sanluqueño sitió un pinchazo en la zona de los isquios y no pudo seguir. Seguramente, Salvi no podrá estar este lunes aunque es seguro que desde los servicios médicos ya sí se forzará al máximo para que el futbolista pueda jugar.

La filosofía de ‘riesgo cero’ se puede decir que ha expirado. De no ser asi, no se entiende que Alvarito jugase en Albacete.Al igual que lo hicieron muchos otros compañeros que ya llevan unas semanas ‘tocados’. Queda poco y reservar pólvora ya no forma parte de un giuon que también se quemará.

Y es que a diferencia de otras semanas, el entrenador cadista era partidario, y así actuaba, de no forzar a jugadores al límite para no correr el riesgo de perderlos varias semanas más. No obstante, y ante el hecho de que apenas ya quedan semanas de competición, ¿de qué sirve reservarlos?