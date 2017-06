¿Por qué se ha equivocado el Comité con Alvarito? Una sanción sin precedentes en el fútbol

¿Por qué el Comité de Competición ha errado a la hora de notificar la sanción a Álvaro García? Es lo que se preguntan muchos aficionados tras comprobar estupefactos como ayer se decía que el jugador podría estar este domingo ante el Elche y en la mañana de hoy ha comunicado todo lo contrario.

El caso es que la sanción a Álvaro García es algo sin precedentes en el fútbol español en los últimos años. Cierto es que Griezmann, futbolista del Atlético de Madrid, fue sancionado por algo similar esta temporada, con una diferencia clara: la amarilla que vio el jugador francés no era la quinta y por tanto no acarreaba un partido de sanción, como así ha sucedido con el extremo utrerano del Cádiz CF.

El periodista de Cope Isaac Fouto, especialista en temas arbitrales y federativos, explica el caso en los micrófonos de Deportes Cope Cádiz. “No es habitual que el Comité de Competición se equivoque. Se han hecho un lío con una resolución de Apelación y además no había precedentes de este tipo de situaciones en el fútbol. Estas amonestaciones no acumulan si suponen una expulsión, es decir, si el jugador hubiera visto una amarilla durante el partido, ésta que resuelve el Comité no conllevaría una expulsión”.

“No se ha dado nunca un caso que un jugador tuviera cuatro amarillas y viera una no arbitral como esta. Se ha subsanado a tiempo, al menos”, apunta Fouto.

¿Cautelar ante el TAD?

Teniendo en cuenta que el recurso del Cádiz CF tiene pocos visos de prosperar, otra opción que el Cádiz CF podría llevar a cabo para que Álvaro García jugara este domingo sería pedir la cautelar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). Ante la tardanza por parte de Competición en la comunicación de la sanción a Alvarito, el club podría pedir la cautelar para que el futbolista pudiera estar en el terreno de juego ante el Elche.

Si el TAD diera su visto bueno, el jugador podría jugar con el riesgo de una resolución en contra. Las resoluciones del TAD suelen ser mucho más tardías en el tiempo y si esta se produjera en contra de Alvarito en pleno ‘play off’ de ascenso, por ejemplo, podría conllevar que el jugador fuera sancionado en uno de esos partidos. Sería el riesgo que el club correría en caso pedir la cautelar ante ese tribunal.