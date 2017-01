La cara de los niños, la ilusión del cadismo

“En los niños se ve la ilusión de la afición y de la gente. Además ya empiezan a reconocer a todos los jugadores, no como antes que solo sabían quienes eran Ortuño, Güiza y alguno más”. De esta manera hacía alusión Álvaro Cervera a la cantidad de niños que estos días han inundado El Rosal con motivo de la semana de Reyes. Sin duda, días especiales que tienen su cenit con la llegada de sus Majestades de Oriente.

Y es que los más pequeños nunca mienten, o eso dice el refranero español, y siempre tienen una manera muy particular de ver las cosas, ellos han sido los encargados de analizar por un día la actualidad del Cádiz CF en los estudios de Cope Cádiz.

Juan Carlos, Álvaro, Paquito, Dani, Jesús y Daniel solo han visto una vez en sus vidas al Cádiz en Primera División. Algunos de ellos ni eso siquiera, de ahí que la ilusión y el regalo de Reyes deseado esté más que claro: “jugar contra el Barcelona la temporada que viene”, tal y como apunta Paquito Belmaño.

A sus nueve años ese es su deseo y dejando claro que “animaré al Cádiz aunque también soy del Barça”. Con el nueve de Dani Güiza en la espalda de su camiseta amarilla le manda un recado a Álvaro Cervera: “Tiene que jugar más, le dio un taconazo a Álvaro García en Lugo y tiene mucha calidad”. Soñando con ser un gran jugador el día de mañana en el San José Obrero, Paquito da la clave del Cádiz: “Los jugadores tienen confianza y jugando así tenemos posibilidades de ascender”.

Su primo, Álvaro Belmaño, jugador del Panamá gaditano, no se anda por las ramas y le pide a los Reyes un lateral derecho. “Carpio estuvo mal ante el Rayo Vallecano y necesitamos un lateral derecho como sea”. Sus once años no son un inconveniente para destacar lo mejor de Ortuño, más allá de la efectividad anotadora: “Es un jugadorazo, tiene mucho gol pero lo mejor es que ayuda a sus compañeros”.

Vestido de amarillo y azul, como no puede ser menos, Juan Carlos Reina habla cual tertuliano radiofónico de toda la vida. “Si ahora perdemos un partido podemos bajar posiciones porque la Segunda División está muy igualada. Tenemos la esperanza de conseguir la permanencia”, tiene la elección bien aprendida. Eso sí, “cuando gana el Cádiz me voy feliz a casa y si marca Ortuño mejor”.

Jesús Pelegrín es el veterano del grupo de tertulianos con 16 años. En sus palabras se palpan ya hasta tecnicismos futbolísticos. “El Cádiz está jugando muy bien sabiendo lo que tiene que hacer en cada momento. Hemos encontrado en el centro del campo la manera de atacar y defender bien”. Y como veterano que es ya ha vivido algún sinsabor amarillo: “Siendo del Cádiz hay que saber sufrir siempre porque nos hemos acostumbrado a ello”.

Con el deseo de que los Reyes Magos le hayan dejado la primera equipación del Cádiz, Daniel Jiménez solo tiene palabras de elogio para los dos ‘Álvaros’ del Cádiz. García “ayuda mucho al equipo tanto en ataque como en defensa, es mi jugador favorito”. Mientras que Cervera “me gusta mucho porque plantea bien los partidos en casa y fuera”. Y con personalidad lo dice en voz alta y bien claro: “Yo al equipo lo veo bien y no creo que necesite fichajes”.