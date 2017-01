El ‘Kuncito’ da un paso atrás para coger impulso

Cuando uno no puede dar el salto, siempre es mejor dar un paso atrás para tomar impulso. A ello se resigna Gastón del Castillo, que tras su testimonial primera vuelta con el conjunto amarillo ha aceptado la petición de los dirigentes para que mantenga su progresión jugando minutos en otro equipo.

No, no se marcha. Seguirá entrenando durante la semana a las órdenes de Álvaro Cervera y junto a los compañeros con los que se embarcó en su aventura europea a finales de agosto del recién finiquitado 2016. No obstante, ya no se quedará en la grada cada vez que el entrenador lo deje fuera de la convocatoria, algo que hace muy a menudo. El argentino sólo ha disputado sesenta minutos en lo que va de campaña: 30 en Copa y otros 30 en Liga. Insuficiente para el crecimiento de un jugador de 19 años que necesita jugar para explotar.

Así que, cuando el Kuncito (llamado así cariñosamente al ser el hermano pequeño del Kun Agüero) se quede sin hueco en el primer equipo, bajará a jugar con el filial que dirige Baldomero Hermoso ‘Mere’ y que lidera de forma brillante el Grupo I de la División de Honor Andaluza.

Un movimiento que beneficia a todas las partes. El jugador tendrá la oportunidad de demostrar sobre el césped que tiene calidad y categoría para brillar en la liga española y el entrenador gana a un mediapunta de categoría superior para lograr un objetivo irrenunciable: el ascenso a Tercera.

Gastón tiene ficha del filial desde principios de curso, al igual que Aitor García, pero era futbolista del primer equipo a todos los efectos. Sin embargo, el jugador ha sido ambicioso y, al contrario que otros compañeros de años precedentes, prefiere bajar tres divisiones a quedarse parado cada domingo. Está cedido por Independiente este año y desea convencer a los amarillos de que debe quedarse. Ha dejado algún detalle de clase en los pocos minutos disputados pero a su vez ha mostrado una alarmante baja forma producto de la diferencia existente entre el fútbol que se disputa en ambos continentes.