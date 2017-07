Julio despierta con la renovación de Rubén Cruz

El Cádiz CF ha confirmado la renovación del delantero Rubén Cruz por una temporada con opción a otra. El atacante de Utrera, que aterrizó en el Ramón de Carranza el año pasado procedente del Albacete, ha sido uno de los jugadores que ha gozado de mayor confianza por parte de Álvaro Cervera, que seguro que ha sido clave en la prolongación de su contrato con la entidad cadista.

Cruz ha disputado 24 partidos de liga regular, uno de Copa del Rey y dos de ‘play off’ de ascenso a la Liga Santander. Ha visto cuatro amarillas y no ha anotado ningún gol. Hasta la consolidación de Aketxe fue el mejor socio de Ortuño en ataque. De hecho, el de Yecla firmó sus mejores números con el sevillano a su lado en la delantera cadista. Su gran capacidad de trabajo y su visión de juego han sido las claves de la renovación de Rubén Cruz. Con Gorka Santamaría y Ortuño fuera una vez que han vuelto a Athletic de Bilbao y UD Las Palmas tras sus cesiones, Rubén Cruz y Dani Güiza son los dos delanteros con los que cuenta en estos momentos el Cádiz CF en su plantilla.

El utrerano, en declaraciones a los medios del club, se ha mostrado muy satisfecho con su renovación: “Cuando llegué el verano pasado dije que no iba a desaprovechar la oportunidad de vestir esta camiseta, y estoy feliz por como ha ido la pasada campaña y por seguir en este club”.

Rubén tenía claro que quería seguir vistiendo de amarillo, afirmando que “desde que terminé la temporada mi intención era fácil: quería seguir aquí”. Confiesa que se ha vaciado por la camiseta: “Lo he dado todo por y para el equipo, estuvimos cerca de cumplir un sueño, pero estoy convencido que con esfuerzo llega la recompensa”. Con respecto a su poca efectividad goleadora esta temporada confiesa que “el gol no me obsesiona, porque es una faceta que tengo y se acabará viendo”.

Espera seguir más de un año en el Cádiz CF: “Firmo una temporada con opción a otra y para mí es un orgullo pertenecer a este gran club e intentaré estar los máximos años que pueda”. Sólo tiene palabras de elogio para la afición cadista: “Ellos están ahí vayas donde vayas, no hay grada que no tenga su parte amarilla”.