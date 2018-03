El juez tumba la demanda del Cádiz CF contra Sinergy

Al margen de los problemas de Quique Pina con la Justicia, el Cádiz CF también anda inmerso en otro lío judicial a cuenta de la última venta de acciones y la inolvidable subasta de finales de 2013. Sinergy ganaba el juicio el pasado año. La sentencia del 25 de mayo de 2017 emitida por el Juzgado de 1ª Instancia declaraba la nulidad de aquella subasta y por tanto daba la razón a la mercantil italiana, que está a la espera de que los actuales propietarios del paquete mayoritario accionarial le devuelvan el poder.

Mientras esto ocurre, el Cádiz CF reaccionaba con una respuesta en forma de denuncia. La entidad de Carranza demandaba a Sinergy el pago de 2,1 millones de euros en concepto de indemnización por la mala gestión que, según los administradores concursales y los actuales gestores, estuvo a punto de enterrar al club gaditano.

A las 12.30 horas de ayer lunes se citaban en el Juzgado de lo Mercantil número 1 los representantes del Cádiz CF, con la presencia de Martín José García Marichal y Jorge Cobo, y el abogado de Sinergy, Enrique Rodríguez Zarza, de Agaz Abogados.

Zarza: “Les vuelvo a pedir que dejen de okupar la entidad”

Según Zarza (no hay respuesta por parte del Cádiz CF), el juez procedía al “archivo de estas actuaciones. No ha admitido la demanda porque no tiene la autorización de la Junta General de Accionistas. Por un defecto de forma no ha prosperado”, apunta el abogado, que de nuevo se apunta un tanto. “No sé cuántos pleitos le he ganado ya a estos gestores. Les vuelvo a pedir que dejen de ‘okupar’ la entidad y que devuelvan las acciones como ya se lo requirió el juez en una sentencia firme”.

El magistrado le ha concedido al Cádiz CF diez días para entregar ese documento con la aprobación en la Junta de Accionistas, que en palabras de Zarza “no existe, así que no van a poder entregar nada”. La batalla judicial entre ambos bandos continúa, si bien el representante de Sinergy insiste en que ya ha terminado. “El Juez fue muy claro en su sentencia. Esto es una huida hacia adelante que no conduce a ningún camino. O devuelven las acciones a su propietario o algún día tendrá que llegar la Policía para desalojarlos”.