Juan Villar se queda con el punto y el trabajo de los suyos

El excadista Juan Villar aguó la fiesta de fin de año al Cádiz Cf con un gol a dos minutos para el final. El jugador onubense pasó por los micrófonos de Gol TV al término del partido y manifestó que era “cierto que veníamos de una derrota (en Gijón 3-0) y se nos exige ganar aquí”. Y es que las gradas del Rodríguez López castigaron a los suyos con pitos durante el encuentro.

El de Cortegana prefiere quedarse con la reacción del equipo. “Nos quedamos con el punto y el trabajo del equipo. Queda mucho y empieza lo bueno en la segunda vuelta”, quiso decir en plan optimista.

Villar entró en la segunda parte y activó la banda derecha de su equipo. Pese a ello, se le sigue esperando en Tenerife y él mismo lo asume. “Somos consciente que no estamos haciendo las cosas como debemos. Viene un parón para limpiar la cabeza”.

Desde que ha llegado a la isla, el ex del Valladolid se ha lesionado tres veces. Y sobre eso mismo habló. “Tenemos épocas que nos lesionamos. Venía con muchas ganas y las lesiones no me las quitaron. Ahora toca recuperar en el parón”, apostilló.