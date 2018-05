Juan Villar: «El Cádiz CF llega con mucha tensión por todo lo que se juega»

No ha sido especialmente fructífera la primera temporada de Juan Villar en el Heliodoro Rodríguez López. El futbolista onubense llegó el pasado verano al Tenerife procedente del Valladolid como uno de los grandes futbolistas de LaLiga 123, aunque la falta de continuidad (motivada en gran medida por las lesiones) ha impedido ver la mejor versión del excadista.

Antes llegar a Valladolid, Juan Villar militó tres temporadas en el Cádiz CF. Siempre en Segunda B, disputando dos fases de ascenso a Segunda. Ahora vuelve al Ramón de Carranza, el que fue su estadio, para disputar un nuevo encuentro liguero. «Será un partido muy bonito, con un ambiente espectacular y vendremos a ganar, aunque nuestras opciones de ‘play off’ son muy remotas», señala en los micrófonos de ‘Deportes COPE Cádiz’. Y valora: «El Cádiz CF llega con mucha tensión por todo lo que se juega, pero venimos a hacer nuestro partido y no podemos relajarnos para que no nos pasen por encima».

Y es que siendo realista, el de Cortegana afirma: «Evidentemente se juega más el Cádiz CF en este encuentro porque nosotros dependemos de muchos resultados para estar en el ‘play off’». Un hecho que Villar atribuye a la irregularidad de los blanquiazules este curso. «Hemos sido muy irregulares y así cuesta mucho trabajo meternos entre los seis primeros clasificados. Y eso que tenemos equipo para estar arriba, pero por diferentes circunstancias no hemos estado ahí. Es una pena», sentencia.

A nivel individual, Juan Villar apunta: «Esta temporada ha sido muy difícil porque no he jugado todo lo que me hubiese gustado. Ahora toca acabar de la mejor manera la temporada y pensar en el año que viene. He hecho las cosas bien cuando he tenido continuidad, pero no me la gané al cien por cien. Pude aportarle mucho más al equipo».

Una etapa para el recuerdo

Sobre su vuelta al Ramón de Carranza, ahora como jugador del Tenerife, Juan Villar destaca: «En Cádiz maduré como persona y como jugador. Me hubiera gustado vivir el ambiente de este domingo como jugador del Cádiz CF, ya que se respira mucho en este campo».

Sus recuerdos en la Tacita de Plata son imborrables y por eso argumenta: «Espero que el Cádiz CF llegue al ‘play off’ y suba, pero nosotros iremos a ganar al Carranza. Ojalá todo le vaya genial al club. Me fui del Cádiz CF con la pena de no poder haber ascender a Segunda y jugar con el equipo en esta categoría».

Al fin y al cabo, de Segunda B a Segunda la diferencia es abismal. Por eso el excadista valora lo conseguido por el equipo de Álvaro Cervera un curso más. «La temporada del Cádiz CF es muy completa. Es una escuadra con las ideas muy claras, que hace su fútbol y cree en todo lo que les dice su entrenador. Me hubiese gustado vivir eso. Me alegro por el club, los compañeros y el cadismo».

Por eso manda un consejo desde el cariño: «Los aficionados tienen que estar tranquilos. En el Cádiz CF se está trabajando muy bien y lo que están haciendo es muy difícil. Que sigan apoyando al club y que lo disfruten».

Finalmente, Juan Villar, autor del gol del empate del Tenerife en el encuentro de la primera vuelta, puntualiza: «Espero volver a marcar como ya hice en la ida. En el Heliodoro se lo dediqué a mi futura hija, aunque no lo celebraré en Cádiz por el respeto que le tengo al club».