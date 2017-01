Josete: «Me fui dolido del Cádiz CF porque se dijeron muchas mentiras»

Merecía una defensa. Tomar la palabra, aunque fuera un año después. Josete Malagón (Elche, 28 de mayo de 1988) abandonaba Cádiz el pasado enero, una marcha envuelta en misterio pues ni siquiera le dejaron despedirse y contrarrestar los ataques sufridos.

El zaguero, que siempre provocó división de opiniones entre la hinchada (en un club esquizofrénico en Segunda B), rescindía con la entidad de Carranza pese a ser el segundo jugador de campo con más minutos acumulados y el central más utilizado por Claudio Barragán. Capitán, uno de los líderes del vestuario y en plena guerra Vizcaíno-Pina, su salida no se debía únicamente a motivos futbolísticos. Demasiadas risas dentro de un grupo en permanente estado de crispación.

Josete rescindía su contrato (firmó en enero de 2013 por aquel Cádiz de Gaucci) y por sorpresa lo firmaba el Oviedo, en categoría superior y peleando por el ascenso a Primera. Sin duda, mejor valorado fuera que en casa. Un año permite obtener cierta perspectiva para analizar aquella extraña jugada, y mejor que nunca antes del primer reencuentro. Este domingo batallará sobre el césped con antiguos compañeros y buenos amigos. Desde Elche, atiende en exclusiva a Canal Amarillo.

-Ya se cumple un año de su marcha del Cádiz ¿cómo valora ese paso?

-Pues en estos meses he tenido que afrontar diferentes situaciones, de todo tipo. He pasado de no jugar nada y no ir ni convocado a jugar todo en un final de liga trepidante. Debuté en Segunda como canterano en el Elche, pero en el Tartiere era mi estreno como jugador del primer equipo.

-¿Y qué le pareció ese salto?

-Nada más llegar noté que la plantilla del Oviedo era impresionante, de mucha calidad, pero es que el Cádiz CF es un equipo atípico de Segunda B. En Carranza tenía compañeros que venían de Primera y de Segunda, con calidad, experiencia y currículum, y eso facilitó todo a la hora de incorporarme al club asturiano.

-Seis meses después de su salida, el Cádiz CF lograba el ascenso en Alicante. ¿No se arrepiente un poco de haberse ido justo en ese momento?

-Si soy sincero, gracias a Dios tanto al Cádiz CF como a mí nos ha salido bien. Yo fui a Segunda y el equipo amarillo ascendió. Echo la vista atrás y con el míster y el presidente acordamos que lo mejor para todas las partes era mi marcha. Es una pena no haberlo podido vivir, sobre todo porque estuve impresionantemente bien durante tres años, pero el resultado final es que todos acabamos contentos.

-Dejó el Cádiz CF bastante fastidiado, muy dolido.

-Sí. Dolido con cierta gente que prefirió mentir, y lo digo abiertamente. No tuve mal rollo con nadie y no pude hacer ni rueda de prensa de despedida. Me molestó porque se dijeron muchas mentiras con todo el cariño que le tengo a la gente de Cádiz. Procedentes de cierto sector de la prensa, y ni siquiera pude defenderme.

-¿Sólo de la prensa?

-Del club no tengo ninguna queja. Después he ido al ‘play off’ de ascenso, al Carranza, y sólo tengo halagos para la directiva. Pero en la prensa se dijeron cosas que no me parecen bien, aunque no guardo rencor. Quisieron quitarme valor, diciendo que me iba porque no jugaba cuando participé en 21 de 25 partidos, y que no contaban conmigo. Los datos están ahí. Me sentí traicionado por cierto sector de la prensa.

-Entonces así explica los motivos de su marcha.

Todo influyó. Y como buenos amigos que somos el presidente y yo entendimos que era la mejor decisión para los dos. Estoy seguro de que nos volveremos a encontrar en un futuro porque tenemos una buena relación.

-Lo que ha cambiado el Cádiz CF en un año…

-¿En un año? En mayo había quien decía que mejor ni se presentara al ‘play off’ de ascenso. El año que quedamos líderes con holgura pensábamos que íbamos a ascender, y curiosamente se consiguió siendo el primer cuarto en lograr el objetivo.

-¿Le queda esa espina clavada de no haberlo podido celebrar?

-No, porque tengo muy buenos amigos en ese vestuario y me alegro muchísimo por ellos. Me hubiera encantado vivirlo, claro, pero no ha podido ser.

-Dice que este equipo es diferente al de los últimos años, que no tiene que llevar siempre la iniciativa en el juego y que se siente más liberado.

-Es un club que mínimamente debe estar en Segunda, si no en Primera. En una Liga tan igualada como esta no sienten esa gran reponsabilidad mientras que en Segunda B siempre debíamos llevar la iniciativa. Éramos como el Barcelona o el Real Madrid, y el ascenso le ha quitado la presión a todos. Me va a matar, pero ya le dije a Manolo (Vizcaíno) que lo veía candidato al ascenso a Primera. Si no encajas mucho y tienes las cosas claras, sumando los goles de Ortuño, ya hay mucho ganado.

-¿No teme que pueda haber un bajón, que este equipo está rindiendo por encima de sus posibilidades?

-El bajón lo pegará como todos los contendientes. El Levante parecía que iba a hacer 100 puntos y tuvo una pequeña mala racha. No va a ganar siempre y perderá alguno que no se espera, pero creo que estará en ‘play off’. El Elche también va a luchar por los puestos de privilegio, y mejoraremos en cuanto encadenemos dos victorias seguidas.

-¿Siente una motivación extra al enfrentarse al Cádiz CF?

-Pase un año o pasen diez, para mí será especial jugar contra este equipo, y la motivación es superior.

-¿Que destaca del equipo con el que combatirán este domingo en el Martínez Valero?

-Me gusta la seriedad con la que trabaja. Es un bloque, no concede muchas ocasiones y arriba tiene las ideas claras. Ortuño le da el salto de nivel. Y como institución, es de Primera, igual que Oviedo y Elche. Ojalá regresen pronto los tres, y si es esta temporada, pues mucho mejor.