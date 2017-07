José Mari vuelve a decirlo todo

No todos los ‘tuits’ de los futbolistas deben ser llevados a noticia, pero cuando se dicen cosas que salen de lo normal dado el discurso correcto instaurado en el gremio pues resulta gratificante. Y eso es lo que ha pasado hoy con José Mari, un jugador que en solo un año en el Cádiz CF se está ganando todos los puntos para llevar el brazalete de capitán a la voz de ya. Ni se ha formado en el Cádiz CF, ni ha pasado por su cantera, pero el roteño lleva sangre amarilla en las venas y se le nota en cada una de las palabras que pronuncia cuando lleva el escudo del Cádiz CF en la pechera.

Brillante fue su intervención sobre el césped del Heliodoro Rodríguez López justo al terminar el encuentro y con lágrimas casi en los ojos. Hablaba por sus compañeros antes que por él. Y lo bordó. Otra vez. Porque hablar con José Mari de fútbol es hablar con un amante de la profesión. Pasan y pasan y pasan los minutos y el roteño sigue, sigue y sigue hablando de la pelota y su entorno. No tiene fin. Y lo mejor de todo es que lleva la camiseta del Cádiz CF puesta.

La noticia de este domingo no ha sido otra que la sorprendente y merecida renovación de Rubén Cruz, un jugador que en el campo es, como José Mari, todo corazón. Compañero y amigo, el roteño no ha dudado en felicitar públicamente (a través de twitter) al utrerano. Pero no lo ha hecho así sin más. No ha recurrido al tópico, ni ‘al brother te felicito’ ni pamplinas varias que tanto proliferan en el vocabulario de los futbolistas de moda. Que va. José Mari lo ha felicitado majestuosamente y con una sinceridad que explica el por qué de la renovación del delantero sin gol. Lo ha hecho, además, porque sabe que en la tarea de la destrucción, la amarga, esa que no suele salir en la primera página de los periódicos, sigue teniendo a un socio, a un compañero de filas, a un gregario, a un obrero, como él, que curra por el bien de todos. Su felicitación en twitter lo dice todo: “Antepones el equipo a tu lucimiento, trabajas como nadie.Y te sacrificas por nosotros.Me pone feliz la noticia. Felicidades”. Así es José Mari. Y lleva la del Cádiz CF. Orgullo.