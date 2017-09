Jose González y Calderón avalaron la llegada de Cervera al Cádiz CF

Quique Pina ha desvelado, según su versión, los motivos por los que Manolo Vizcaíno se niega a darle la firma. Y de paso, ha aclarado que la llegada del técnico Álvaro Cervera no fue por decisión del presidente, sino que se apostó por el entrenador tras consultar con José González y Calderón.

“La razón (para no darle la firma mancomunada) es que cuando ascendimos en Segunda B él dice que yo no estaba. Ese año se vivía del prestamo de Doyen y del Real Madrid en Copa del Rey. Vizcaíno no permitió que volviera Jorge Cordero en enero en Segunda B. Puse a Javi Manzano, tenía una conexión diaria. Pusimos el nombre de Ferrando y Cervera en la mesa. Estuvimos en una comida con Jose y Calderón en el Granada y decidimos que Cervera fuera el entrenador. Jose y Calderón dijeron que sí a Cervera. Y a mí me obligaron a marcharme del Cádiz CF con un equipo hecho”.