Jesús: “Ha sido un año complicado”

Jesús Fernández jugó su primer partido de Liga en la última jornada y volvió a dejar muchos aspectos positivos de su juego. El arquero madrileño atajó un penalti tirado por Raúl de Tomás y hasta que no llegó el derechazo de Juan Villar estaba haciendo un partido sobresaliente, muy seguro en todo momento.

Era normal, pues, que los micrófonos del Partidazo de Movistar lo detuviesen al término del partido para preguntarle su opinión. “Después de tanto tiempo sin jugar, la verdad es que me he encontrado muy bien y me he sentido muy cómodo en el campo. Ha sido una pena que no he podido acabar el partido con la portería a cero”, lamentó el arquero.

En general, Jesús acabó el partido “contento” con su rendimiento después “de pasar un año complicado porque necesita jugar como el comer y no ha sido así”. En este sentido, recordó que le ha tocado trabajar en la sombre y “lo he hecho con la máxima profesionalidad”.

De cara el ‘play off’, Jesús ve al equipo “muy fuerte” aunque cree que “serán muy c0omplicados”